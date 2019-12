Fiorentina-Roma: streaming e diretta tv Serie A, dove vedere il match oggi 20 dicembre

Questa sera alle ore 20.45 allo stadio Franchi si giocherà il match tra Fiorentina-Roma, valevole per la 17.a giornata di campionato di Serie A.

Fiorentina-Roma, presentazione del match

Per il tecnico Vincenzo Montella sarà una sorte di ultima spiaggia visto la crisi che sta attanagliando la sua squadra (solo + 4 sulla zona salvezza) che non vince dallo scorso 30 ottobre quando ci fu il successo in casa del Sassuolo per 2-1, da allora quattro sconfitte di fila e il pareggio nell’ultimo turno contro l’Inter avvenuto grazie al serbo Vlahovic che al minuto 92 ha salvato i suoi dal quinto ko di fila. In casa i tre punti mancano addirittura dal 6 ottobre (1-0 sull’Udinese) e certamente l’assenza prolungata di Franck Ribery, prima per squalifica (quattro giornate) e poi per l’infortunio patito nel match casalingo contro il Lecce che lo farà restare fermo almeno per due mesi. Anche l’altra stella della squadra viola Federico Chiesa, peraltro in dubbio per stasera, non è delle migliori e dunque per i toscani le cose si complicano ancor di più; l’unica soddisfazione dell’ultimo mese è stata il passaggio del turno agli ottavi di finale di Coppa Italia (15 gennaio contro l’Atalanta), grazie al successo casalingo per 2-0 sul Cittadella.

La Roma del tecnico portoghese Paulo Fonseca sta vivendo un buon momento perchè dopo il passaggio ai sedicesimi di finale di Europa League dove a febbraio incontrerà i belgi del Gent, la classifica recita quarto posto con tre punti di vantaggio sul Cagliari quinto, nelle ultime quattro giornate oltre al pareggio a reti bianche al Meazza contro l‘Inter, ci sono state tre vittorie contro Brescia, Verona e Spal, ultimo ko il 10 novembre (2-0 a Parma). Una vittoria oggi sarebbe fondamentale in vista del doppio turno casalingo contro Torino e Juventus dopo la sosta di fine anno e che vedrà i giallorossi impegnati anche in Coppa Italia negli ottavi di finale al Tardini contro la formazione ducale (16 gennaio).

Sono 80 i precedenti tra le due squadre in terra toscana, con i padroni di casa avanti sia per numero di vittorie 33-15 con 32 pareggi, che per numero di reti realizzate (115-79). L’arbitro dell’incontro sarà Daniele Orsato della sezione di Schio, coadiuvato dagli assistenti Alberto Tegoni di Milano e Stefano Del Giovane di Albano Laziale (Roma), quarto uomo Maurizio Mariani di Aprilia; al VAR e all’AVAR ci saranno rispettivamente Gianluca Aureliano di Bologna e Giorgio Schenone di Genova.

Fiorentina-Roma, probabili formazioni

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Fazio, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko.

Fiorentina-Roma, diretta tv e streaming

Il match della 17.a giornata del campionato di Serie A tra Fiorentina-Roma in programma oggi alle ore 20.45, sarà visibile su Sky i cui canali di riferimento saranno Sky Sport Serie A HD (ch. 202 del decoder Sky e 473 del digitale terrestre) e Sky Sport HD (ch. 252), con diretta a partire dalle ore 20.40.

La telecronaca del match sarà affidata a Riccardo Trevisani con il commento tecnico dell’ex calciatore Daniele Adani, mentre a bordocampo saranno presenti Angelo Mangiante e Paolo Assogna.

Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Inoltre il match del Franchi sarà trasmesso anche su Now Tv piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere le gare di Serie A attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati a Sky che possono registrarsi al servizio.