La quindicesima giornata di Serie A in programma tra oggi e domenica promette grandi emozioni sia in vetta che in coda con alcuni match veramente fondamentali per i vari obiettivi delle squadre.

Per l’alta classifica si sfideranno le prime quattro e si parte subito stasera con la gara del Meazza tra Inter-Roma, con gli uomini di Antonio Conte che domenica scorsa sono tornati a comandare il campionato, mentre sabato sera Lazio-Juventus metterà a dura prova i campioni d’Italia contro la squadra di Simone Inzaghi che ha vinto le ultime sei partite e con un’eventuale vittoria si porterebbe clamorosamente a -3 dai bianconeri. Negli altri due anticipo del sabato spazio ad Atalanta-Verona (ore 15) e Udinese-Napoli (ore 18) con i partenopei che cercheranno di uscire dalla crisi.

L’altra quarta a pari punti con la Roma, ovvero il Cagliari grande rivelazione fino a questo momento, domenica pomeriggio (ore 15) sarà ospite del Sassuolo per provare a rimanere nei piani altissimi.

Domenica sono in programma due match salvezza importantissimi: si comincia alle ore 12.30 con Lecce-Genoa, mentre alle ore 15 Spal-Brescia dove ovviamente in ambedue i campi sarà vietato sbagliare per non peggiorare un classifica già pericolosa. Sempre alle ore 15 sfida tra deluse del torneo, ossia Torino-Fiorentina con i due tecnici Mazzarri e Montella che sono sulla graticola e una sconfitta potrebbe peggiorare la situazione.

Chiuderanno il quadro alle ore 18 Sampdoria-Parma e alle ore 20.45 Bologna-Milan, sfide ambedue incerte.

Telecronisti Serie A, 15.a giornata: le voci di Sky e DAZN

Inter-Roma, venerdì 6 dicembre ore 20.45 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Fabio Caressa, commento: Giuseppe Bergomi

Atalanta-Verona, sabato 7 dicembre ore 15 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Andrea Marinozzi, commento: Carolina Morace

Udinese-Napoli, sabato 7 dicembre ore 12.30 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Maurizio Compagnoni, commento: Luca Marchegiani

Lazio-Juventus, sabato 7 dicembre novembre ore 20.45 (DAZN1 209)

Telecronaca: Pierluigi Pardo, commento: Francesco Guidolin



Lecce-Genoa, domenica 8 dicembre ore 12.30 (DAZN1 209)

Telecronaca: Massimo Callegari, commento: Roberto Cravero

Sassuolo-Cagliari, domenica 8 dicembre ore 15 (Sky Sport 253)

Telecronaca: Antonio Nucera, commento: Lorenzo Minotti

Spal-Brescia, domenica 8 dicembre ore 15 (DAZN 1 209)

Telecronaca: Riccardo Mancini, commento: Massimo Gobbi

Torino-Fiorentina, domenica 8 dicembre ore 15 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Riccardo Gentile, commento: Massimo Ambrosini

Sampdoria-Parma, domenica 8 dicembre ore 18 (Sky Sport Serie A, Sky Sport 251)

Telecronaca: Dario Massara, commento: Luca Pellegrini

Bologna-Milan, domenica 8 dicembre ore 20.45 (Sky Sport Uno 201, Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Riccardo Trevisani, commento: Daniele Adani