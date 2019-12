Telecronisti Serie A, 16.a giornata: il programma e il palinsesto

Dopo l’ultimo turno della fase a gironi di Champions ed Europa League, riparte il campionato con gli incontri della 16.a giornata che partirà sabato pomeriggio con il match importante in chiave salvezza tra Brescia-Lecce, che sarà seguito dal debutto di Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli che ospiterà al San Paolo (ore 18) il Parma che sta disputando un’ottima stagione. Alle ore 20.45 derby della Lanterna tra Genoa-Sampdoria rispettivamente terz’ultima e quart’ultima e dunque si prospetta una gara per cuori forti.

La domenica si aprirà con il classico lunch match delle ore 12.30 che vedrà affrontarsi Verona-Torino in un match dall’esito incerto, mentre alle ore 15 saranno in campo Juventus e Milan che giocheranno in casa rispettivamente contro Udinese e Sassuolo, mentre l’Atalanta dopo l’incredibile qualificazione agli ottavi di finale di Champions League sarà impegnato sul campo del Bologna.

Alle ore 18 match tra Roma-Spal con il tecnico degli estensi Leonardo Semplici a rischio esonero nel caso di nuova sconfitta; stesso discorso per Vincenzo Montella che con la sua Fiorentina rischia grosso se dovesse perdere nel posticipo delle ore 20.45 contro l’Inter che dovrà riscattarsi dall’eliminazione della Champions League.

Chiuderà il quadro il posticipo di lunedì (ore 20.45) tra Cagliari-Lazio vero e proprio spareggio per il terzo/quarto posto con le due squadre tra le più in forma della Serie A.

Telecronisti Serie A, 16.a giornata: le voci di Sky e DAZN

Brescia-Lecce, sabato 14 dicembre ore 15 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Davide Polizzi, commento: Renato Zaccarelli

Napoli-Parma, sabato 14 dicembre ore 18 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Maurizio Compagnoni, commento: Lorenzo Minotti

Genoa-Sampdoria, sabato 14 dicembre ore 20.45 (DAZN1 209)

Telecronaca: Pierluigi Pardo, commento: Dario Marcolin

Verona-Torino, domenica 15 dicembre novembre ore 12.30 (DAZN1 209)

Telecronaca: Edoardo Testoni, commento: Alessandro Budel

Bologna-Atalanta, domenica 15 dicembre ore 15 (DAZN1 209)

Telecronaca: Stefano Borghi, commento: Roberto Cravero

Juventus-Udinese, domenica 15 dicembre ore 15 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 252)

Telecronaca: Riccardo Trevisani, commento: Daniele Adani

Milan-Sassuolo, domenica 15 dicembre ore 15 (Sky Sport 253)

Telecronaca: Dario Massara, commento: Luca Pellegrini

Roma-Spal, domenica 15 dicembre ore 18 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Riccardo Gentile, commento: Carolina Morace

Fiorentina-Inter, domenica 15 dicembre ore 20.45 (Sky Sport Uno 201, Sky Sport Serie A, Sky Sport 251)

Telecronaca: Federico Zancan, commento: Luca Marchegiani

Cagliari-Lazio, lunedì 16 dicembre ore 20.45 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Andrea Marinozzi, commento: Massimo Ambrosini