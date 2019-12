Tra oggi e domenica si giocherà la 17.a giornata del campionato di Serie, ultimo dell’anno solare, che ha già visto sfidarsi nell’anticipo di mercoledì Sampdoria-Juventus con vittoria bianconera per 2-1, ottimo prologo per la finale di Supercoppa italiana in programma domenica 22 alle ore 17.45 a Gedda contro la Lazio, con quest’ultimi che giocheranno il match contro il Verona mercoledì 5 febbraio.

Si partirà questa sera alle ore 20.45 con Fiorentina-Roma dove il tecnico dei viola Vincenzo Montella a rischio esonero in casa di nuova sconfitta; sabato pomeriggio si disputeranno i classici tre anticipi: Udinese-Cagliari (ore 15), Inter-Genoa (ore 18) e Torino-Spal (ore 20.45).

Domenica il big match di giornata all’ora di pranzo (ore 12.30) che vedrà affrontarsi nel derby lombardo Atalanta-Milan, mentre saranno solamente due le gare delle ore 15, ovvero Lecce-Bologna e Parma-Brescia, chiuderà il quadro alle ore 20.45 Sassuolo-Napoli.

Ricordiamo che la prossima settimana la massima serie osserverà un turno di riposo e si tornerà a giocare domenica 5 e lunedì 6 gennaio.

Telecronisti Serie A, 17.a giornata: le voci di Sky e DAZN

Fiorentina-Roma, venerdì 20 dicembre ore 20.45 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Riccardo Trevisani, commento: Daniele Adani

Udinese-Cagliari, sabato 21 dicembre ore 15 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Geri De Rosa, commento: Luca Pellegrini

Inter-Genoa, sabato 21 dicembre ore 18 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Fabio Caressa, commento: Giuseppe Bergomi

Torino-Spal, sabato 21 dicembre novembre ore 20.45 (DAZN1 209)

Telecronaca: Ricky Buscaglia, commento: Roberto Cravero

Atalanta-Milan, domenica 22 dicembre ore 12.30 (DAZN1 209)

Telecronaca: Massimo Callegari, commento: Francesco Guidolin

Lecce-Bologna, domenica 22 dicembre ore 15 (Sky Sport Serie A, Sky Sport 252)

Telecronaca: Davide Polizzi, commento: Renato Zaccarelli

Parma-Brescia, domenica 22 dicembre ore 15 (Sky Sport 253)

Telecronaca: Antonio Nucera, commento: Fernando Orsi

Sassuolo-Napoli, domenica 22 dicembre ore 20.45 (Sky Sport Uno 201, Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Riccardo Gentile, commento: Lorenzo Minotti

Lazio-Verona, mercoledì 5 febbraio ore 20.45 (DAZN1 209)