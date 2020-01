Atalanta-Spal: streaming e diretta tv Serie A, dove vedere il match oggi 20 gennaio

Questa sera alle ore 20.45 al Gewiss Stadium di Bergamo di disputerà il match Atalanta-Spal, valevole per la 20.a giornata del campionato di Serie A.

Atalanta-Spal, presentazione del match

Il posticipo odierno sulla carta sembra dal pronostico scontato vista la differenza tecnica e di classifica tra le due squadre con gli orobici che dovranno cercare di rispondere alla vittoria per 3-1 di ieri pomeriggio della Roma sul campo del Genoa che ha permesso ai capitolini di staccare momentaneamente i nerazzurri di tre punti per la corsa al quarto posto. Nelle ultime due uscite casalinghe la formazione di Gian Piero Gasperini ha rifilato due cinquine prima al Milan e poi al Parma, oltretutto senza subire reti e anche domenica scorsa nella trasferta del Meazza contro l’Inter terminata per 1-1 ha mostrato di essere in ottima forma, anche se mercoledì c’è stata l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Fiorentina.

La Spal attualmente è ultimo in classifica con 12 punti e con solo tre vittorie nel girone d’andata, ma i punti da recuperare sulle terz’ultime (Brescia e Lecce 16 punti) sono quattro e dunque ci sono ancora tutte le possibilità di ottenere la terza salvezza consecutiva, ma per far avvenire ciò la squadra di Leonardo Semplici dovrà cominciare a fare punti anche in trasferta visto che fino ad ora è arrivato solo un pareggio per 0-0 contro l’Udinese.

In questa stagione gli estensi non riescono a ripetere quello che di buono hanno fatto nelle precedenti due stagioni e la partenze di uno dei giocatori più importanti, ovvero Jasmin Kurtic, non aiuta certamente il tecnico toscano che spera che in queste ultime due settimane arrivino i rinforzi di cui si parla.

Nel match d’andata giocata allo stadio Paolo Mazza di Ferrara lo scorso 25 agosto, la Dea si è imposta per 3-2 nonostante gli emiliani erano andati in vantaggio per 2-0 con reti di Di Francesco e Petagna, ma i nerazzurri poi hanno compiuto una grande rimonta grazie a Gosens e a una doppietta di Muriel nella ripresa.

Sono diciassette i precedenti giocati in terra lombarda con i padroni di casa in vantaggio per sette vittorie contro le tre degli ospiti e sette pareggi; nella scorsa stagione gli orobici la spuntarono per 2-1 e anche in questo caso in rimonta: infatti dopo la rete iniziale dell’ex Petagna, prima Ilicic e poi Zapata riuscirono a ribaltare il risultato.

L’arbitro dell’incontro sarà Federico La Penna della sezione di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Davide Imperiale di Genova e Tarcisio Villa di Rimini, quarto uomo Gianluca Aureliano di Bologna. Al VAR e AVAR opereranno rispettivamente Daniele Doveri di Roma 1 e Sergio Ranghetti di Chiari (Brescia).

Atalanta-Spal, probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini, Toloi, Palomino, Caldara, Freuler, De Roon, Pasalic, Gosens, Gomez, Ilicic, Zapata

SPAL (3-5-2): Berisha, Cionek, Vicari, Igor, Strefezza, Murgia, Missiroli, Dabo, Reca, Di Francesco, Petagna.

Atalanta-Spal, diretta tv e streaming

Il match della 20.a giornata del campionato di Serie A tra Atalanta-Spal in programma oggi alle 20.45, sarà visibile su Sky i cui canali di riferimento saranno Sky Sport Serie A HD (ch. 202 del decoder Sky e 473 del digitale terrestre) e Sky Sport HD (ch. 251), con diretta a partire dalle ore 20.40.

La telecronaca del match sarà affidata a Federico Zancan con il commento tecnico dell’ex calciatore Giancarlo Marocchi, mentre a bordocampo saranno presenti Vanessa Leonardi e Leonardo Nebuloni.

Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Inoltre il match del Gewiss Stadium sarà trasmesso anche su Now Tv piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere le gare di Serie A attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati a Sky che possono registrarsi al servizio.