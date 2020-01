Juventus-Cagliari probabili formazioni e streaming: le scelte di Sarri e Maran

Juventus-Cagliari le probabili formazioni e streaming: bianconeri in formato “tridente”?

Juventus-Cagliari è una delle gare di questo diciottesimo turno di campionato. Ci avviciniamo al “giro di boa”, e i campioni d’Italia sono attesi da una gara difficile contro un avversario che si trova inaspettatamente in lotta per un posto in Champions. Reduce dalla sconfitta in Supercoppa contro la Lazio, però, Sarri non pare essere intenzionato a mutare la struttura che ormai, nella mente di tutti gli appassionati, si è impressa come il “tridente” o il “Dygualdo”, ovvero: Dybala a supporto della coppia Higuain–Ronaldo. Nuova chance anche per Rabiot a centrocampo, al fianco di Pjanic e Matuidi. Al centro della difesa dovrebbe giocare De Ligt in coppia con Bonucci. Cuadrado e Sandro saranno gli esterni.

Juventus-Cagliari probabili formazioni e streaming: Maran ritrova Olsen

Il Cagliari di Maran si ripresenta a Torino con la voglia di provare a fare un’impresa. Il tecnico ritrova Olsen dal primo minuto dopo che questi ha scontato le sue quattro giornate di squalifica. In difesa, spazio al giovane Walukiewicz al fianco di Klavan, con Cacciatore e Pellegrini sugli esterni. A centrocampo dovrebbero giocare Nandez, Cigarini e Rog, con un altro tridente ormai consolidato in avanti: Nainggolan, Joao Pedro e Simeone.

Juventus-Cagliari probabili formazioni e streaming: gli schieramenti delle due squadre

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Dybala; Ronaldo, Higuain. Allenatore: Sarri

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Walukiewicz, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. Allenatore: Maran

Juventus-Cagliari probabili formazioni e streaming: dove segire la gara in diretta

Per informazioni su dove vedere lagara in diretta e streaming, potete cliccare sul seguente link.