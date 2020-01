Spal-Bologna streaming gratis e diretta live Serie A: dove seguire il match

Spal-Bologna streaming gratis e diretta live Serie A: la presentazione del match

Spal-Bologna sarà il primo anticipo della ventunesima giornata di Serie A. Si gioca oggi alle 15:00 in un “Paolo Mazza” gremito e pronto a sospingere i propri beniamini verso una vittoria che li proietterebbe a quota 18 punti, momentaneamente fuori dalla zona retrocessione. Si respira aria di derby nella città estense che, da qunado i biancazzurri sono ritornati in Serie A, non ha mai perso, tra le mura amiche, contro gli storici rivali felsinei. La Spal cerca continuità dopo la bella vittoria esterna contro l’Atalanta, tanto che lo stesso Semplici, nella conferenza stampa prepartita, ha spronato i “suoi” a non adagiarsi sugli allori. Chiede cinismo, invece, il vice di Mihajlovic, Emilio De Leo. Il Bologna è infatti fermo a quota 24 punti in classifica, sebbene nelle ultime giornate abbia ottenuto una serie di risultati positivi. Se nella Spal non si segnalano particolari assenze, il Bologna dovrà però fare i conti con un’emergenza in difesa: mancano Bani, Denswil e Djiks. In mezzo, dunque, dovrebbe giocare Paz.

Spal-Bologna streaming gratis e diretta live Serie A: le probabili formazioni

SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Bonifazi; Strefezza, Dabo, Missiroli, Valoti, Igor; Di Francesco, Petagna. Allenatore: Semplici

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Paz, Mbaye; Poli, Schouten; Orsolini, Sansone, Soriano; Barrow. Allenatore: Mihajlovic

Spal-Bologna streaming gratis e diretta live Serie A: dove vedere la gara in tv e online

Spal-Bologna, anticipo della ventunesima giornata, in programma oggi, sabato 24 gennaio, a partire dalle ore 15:00, sarà visibile in diretta su Sky (canale 202) e in streaming attraverso l’app Skygo.