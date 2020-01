Dopo la sosta di fine anno, tra domenica e lunedì (giorno dell’Epifania) tornerà il campionato di Serie A con gli incontri della 18.giornata (penultima di andata).

Si partirà domenica alle ore 12.30 con Brescia-Lazio dove i biancocelesti reduci dalla vittoria in Supercoppa italiana e con una striscia aperta di otto successi consecutivi, proverà a continuare il suo momento magico; alle ore 15 e 18 due match salvezza molto importanti come Spal-Verona e Genoa-Sassuolo che vedrà l’esordio nei liguri del terzo tecnico stagionale, ovvero Davide Nicola. La serata domenicale finirà alle ore 20.45 con il match dell’Olimpico tra Roma-Torino.

Lunedì 6 gennaio il lunch match delle ore 12.30 proporrà il derby degli Appennini tra Bologna-Fiorentina dove sulla panchina viola farà il suo esordio Beppe Iachini; alle ore 15 in campo Juventus e Milan che giocheranno in casa rispettivamente contro Cagliari e Sampdoria, mentre l’Atalanta ospiterà il Parma al Gewiss Stadium, mentre alle ore 18 altra gara importante in chiave salvezza che vedrà affrontarsi Lecce-Udinese. La 18.a giornata si chiuderà (ore 20.45) con il big match del San Paolo tra Napoli-Inter con i partenopei che cercheranno di rientrare nel giro europeo.

Telecronisti Serie A, 18.a giornata: le voci di Sky e DAZN

Brescia-Lazio, domenica 5 gennaio ore 12.30 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Andrea Marinozzi, commento: Fernando Orsi

Spal-Verona, domenica 5 gennaio ore 15 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Massimo Tecca, commento: Giancarlo Marocchi

Genoa-Sassuolo, domenica 5 gennaio ore 18 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Daniele Barone, commento: Carolina Morace

Roma-Torino,domenica 5 gennaio novembre ore 20.45 (DAZN1 209)

Telecronaca: Pierluigi Pardo, commento: Roberto Cravero

Bologna-Fiorentina, lunedì 6 gennaio ore 12.30 (DAZN1 209)

Telecronaca: Massimo Callegari, commento: Simone Tiribocchi

Atalanta-Parma, lunedì 6 gennaio ore 15 (DAZN1 209)

Telecronaca: Stefano Borghi, commento: Dario Marcolin

Juventus-Cagliari, lunedì 6 gennaio ore 15 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 252)

Telecronaca: Maurizio Compagnoni, commento: Lorenzo Minotti

Milan-Sampdoria, lunedì 6 gennaio ore 15 (Sky Sport 253)

Telecronaca: Riccardo Trevisani, commento: Daniele Adani

Lecce-Udinese, lunedì 6 gennaio ore 18 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Dario Massara, commento: Luca Pellegrini

Napoli-Inter, lunedì 6 gennaio ore 20.45 (Sky Sport Uno 201, Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Riccardo Gentile, commento: Massimo Ambrosini