Il campionato di Serie A tra sabato e lunedì chiuderà i battenti per quanto riguarda il girone d’andata e lo farà con almeno tre grandi sfide a cominciare da sabato (ore 18) con Lazio-Napoli con i padroni di casa che cercheranno la decima vittoria consecutiva contro la formazione partenopea in piena crisi ma sempre pericolosa se in giornata; alle ore 20.45 invece fari puntati sul Meazza con Inter-Atalanta che promette grandi emozioni visto la stato di forma ottimale delle due squadre. Il terzo big match andrà in scena domenica sera (ore 20.45) allo stadio Olimpico con la classica Roma-Juventus dove i bianconeri partiranno favoriti ma che non espugnano lo stadio romano sponda giallorossa dalla stagione 2013-14.

La giornata di sabato si aprirà (ore 15) con Cagliari-Milan, mentre il lunch match domenicale vedrà di fronte la sfida Udinese-Sassuolo, mentre alle ore 15 due sfide importanti in chiave salvezza, ovvero Sampdoria-Brescia e Fiorentina-Spal, mentre in contemporanea gara tra Torino-Bologna entrambe a metà classifica. Alle ore 18 invece la rivelazione Verona ospiterà al Bentegodi il Genoa in cerca di punti salvezza, mentre chiuderà la giornata il posticipo del lunedì (ore 20.45) l’incontro tra Parma-Lecce.

Telecronisti Serie A, 19.a giornata: le voci di Sky e DAZN

Cagliari-Milan, sabato 11 gennaio ore 15 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Maurizio Compagnoni, commento: Luca Marchegiani

Lazio-Napoli, sabato 11 gennaio ore 18 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Fabio Caressa, commento: Giuseppe Bergomi

Inter-Atalanta, sabato 11 gennaio ore 20.45 (DAZN1 209)

Telecronaca: Pierluigi Pardo, commento: Francesco Guidolin

Udinese-Sassuolo, domenica 12 gennaio novembre ore 12.30 (DAZN1 209)

Telecronaca: Ricky Buscaglia, commento: Roberto Cravero

Fiorentina-Spal, domenica 12 gennaio ore 15 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 252)

Telecronaca: Dario Massara, commento: Luca Pellegrini

Sampdoria-Brescia, domenica 12 gennaio ore 15 (DAZN1 209)

Telecronaca: Dario Mastroianni, commento: Simone Tiribocchi

Torino-Bologna, domenica 12 gennaio ore 15 (Sky Sport 253)

Telecronaca: Federico Zancan, commento: Luca Pellegrini

Verona-Genoa, domenica 12 gennaio ore 18 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Antonio Nucera, commento: Lorenzo Minotti

Roma-Juventus, domenica 12 gennaio ore 20.45 (Sky Sport Uno 201, Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Riccardo Trevisani, commento: Daniele Adani

Parma-Lecce, lunedì 13 gennaio ore 20.45 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Andrea Marinozzi, commento: Carolina Morace