Dopo la tre giorni di Coppa Italia tra sabato e lunedì partirà un nuovo turno di campionato arrivato ormai all’inizio del girone di ritorno. I primi a scendere in campo saranno alle ore 15 di domani Lazio-Sampdoria con i biancocelesti che cercheranno l’undicesima vittoria di fila, ma dovrà fare attenzione ai blucerchiati che stanno vivendo un buon momento; alle ore 18 sarà la volta di Sassuolo-Torino match dal pronostico incerto, mentre alle ore 20.45 il Napoli ospiterà la Fiorentina al San Paolo dove non vince addirittura da tre mesi.

Il lunch match domenicale (ore 12.30) sarà tra Milan-Udinese con i rossoneri che potrebbero sfruttare l’onda positiva data dal ritorno di Ibrahimovic, mentre alle ore 15 si disputeranno Bologna-Verona, match molto interessante, Lecce-Inter con i salentini mai vittoriosi in casa (unica squadra di Serie A) e Brescia-Cagliari, incontro tra due squadre attualmente in crisi di risultati.

Alle ore 18 sarà la volta di Genoa-Roma, incontro molto importante per i rispettivi obiettivi delle due squadre, mentre il posticipo delle ore 20.45 vedrà in campo Juventus-Parma che sembra dal pronostico scontato ma attenzione ai ducali che in trasferta danno quasi sempre il meglio di loro. Il ventesimo turno si chiuderà con il posticipo del lunedì sera (ore 20.45) tra Atalanta-Spal con il tecnico degli estensi a rischio esonero in caso di ennesima sconfitta.

Telecronisti Serie A, 20.a giornata: le voci di Sky e DAZN

Lazio-Sampdoria, sabato 18 gennaio ore 15 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Riccardo Gentile, commento: Massimo Ambrosini

Sassuolo-Torino, sabato 11 gennaio ore 18 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Geri De Rosa, commento: Renato Zaccarelli

Napoli-Fiorentina, sabato 18 gennaio ore 20.45 (DAZN1 209)

Telecronaca: Pierluigi Pardo, commento: Francesco Guidolin

Milan-Udinese, domenica 19 gennaio novembre ore 12.30 (DAZN1 209)

Telecronaca: Stefano Borghi, commento: Roberto Cravero

Bologna-Verona, domenica 19 gennaio ore 15 (DAZN1 209)

Telecronaca: Edoardo Testoni, commento: Alessandro Budel

Brescia-Cagliari, domenica 19 gennaio ore 15 (Sky Sport 253)

Telecronaca: Massimo Tecca, commento: Luca Pellegrini

Lecce-Inter, domenica 19 gennaio ore 15 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 252 )

Telecronaca: Andrea Marinozzi, commento: Lorenzo Minotti

Genoa-Roma, domenica 19 gennaio ore 18 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Riccardo Trevisani, commento: Daniele Adani

Juventus-Parma, domenica 19 gennaio ore 20.45 (Sky Sport Uno 201, Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Maurizio Compagnoni, commento: Luca Marchegiani

Atalanta-Spal, lunedì 20 gennaio ore 20.45 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Federico Zancan, commento: Giancarlo Marocchi