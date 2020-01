Dopo la due giorni di Coppa Italia che ha visto qualificarsi alle semifinali Napoli e Juventus grazie alle vittorie rispettivamente su Lazio (1-0) e Roma (3-1), tra oggi e domenica si giocherà la 21.a giornata di campionato che avrà due big match in programma e curiosamente vedranno impegnate le quattro squadre che hanno giocato la Coppa Nazionale. Il derby capitolino Roma-Lazio è in programma alle ore 18 con i biancocelesti che vengono da undici vittorie consecutive e virtualmente secondi in attesa del recupero del prossimo 5 febbraio contro il Verona, mentre i giallorossi devono difendere il prezioso quarto posto sull’Atalanta che insegue a tre punti.

Alle ore 20.45 scenderanno in campo Napoli-Juventus dove i partenopei dovranno cercare di interrompere la striscia negativa di tre sconfitte consecutive al San Paolo dove in campionato non vince dal 19 ottobre (2-0 al Verona), invece i bianconeri in testa al campionato vorranno continuare la striscia vincente (cinque vittorie di fila).

Il resto della giornata prevede l’anticipo del venerdì sera (ore 20.45) tra Brescia-Milan dove mancherà l’ex Mario Balotelli fermo per squalifica, mentre sabato il clou si avrà alla sera (ore 20.45) con Torino-Atalanta entrambe sconfitte nell’ultimo turno; nel pomeriggio invece ci sarà il derby emiliano Spal-Bologna (ore 15), mentre alle ore 18 Fiorentina-Genoa dove il cambio di allenatore ha portato risultati positivi ai gigliati, meno ai grifoni desolatamente all’ultimo posto con 14 punti.

Il lunch match delle ore 12.30 questa volta vedrà di scena l’Inter che ospiterà il Cagliari, rivincita del match degli ottavi di Coppa Italia vinto dai nerazzurri per 4-1, mentre alle ore 15 si disputeranno Parma-Udinese, Sampdoria-Sassuolo e Verona-Lecce.

Telecronisti Serie A, 21.a giornata: le voci di Sky e DAZN

Brescia-Milan, venerdì 24 gennaio ore 20.45 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Riccardo Gentile, commento: Massimo Ambrosini

Spal-Bologna, sabato 25 gennaio ore 15 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Davide Polizzi, commento: Giancarlo Marocchi

Fiorentina-Genoa, sabato 25 gennaio ore 18 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Federico Zancan, commento: Luca Pellegrini

Torino-Atalanta, sabato 25 gennaio ore 20.45 (DAZN1 209)

Telecronaca: Pierluigi Pardo, commento: Roberto Cravero

Inter-Cagliari, domenica 26 gennaio novembre ore 12.30 (DAZN1 209)

Telecronaca: Massimo Callegari, commento: Francesco Guidolin

Parma-Udinese, domenica 26 gennaio ore 15 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 252)

Telecronaca: Antonio Nucera, commento: Carolina Morace

Sampdoria-Sassuolo, domenica 19 gennaio ore 15 (DAZN1 209)

Telecronaca: Gabriele Giustiniani, commento: Alessandro Budel

Verona-Lecce, domenica 26 gennaio ore 15 (Sky Sport 253 )

Telecronaca: Dario Massara, commento: Renato Zaccarelli

Roma-Lazio, domenica 26 gennaio ore 18 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Andrea Marinozzi, commento: Lorenzo Minotti

Napoli-Juventus, domenica 26 gennaio ore 20.45 (Sky Sport Uno 201, Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Maurizio Compagnoni, commento: Luca Marchegiani