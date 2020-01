In questo primo weekend di febbraio si giocheranno i match della 22.a giornata per il campionato di Serie A; si comincerà sabato con i classici tre anticipi delle ore 15, 18 e 20.45 che vedrà in programma rispettivamente Bologna-Brescia, Cagliari-Parma e Sassuolo-Roma, mentre si proseguirà domenica con il lunch match (ore 12.30) tra Juventus-Fiorentina gara sempre molto sentita soprattutto dai tifosi viola. Alle ore 15 in campo Lazio e Atalanta che ospiteranno le due pericolanti Spal e Genoa, mentre in contemporanea si disputerà un interessante Milan-Verona con entrambe le squadre in buona forma. Alle ore 18 invece sfida tra due formazioni in crisi di risultati, ovvero Lecce-Torino; il posticipo delle ore 20.45 vedrà in campo l’Inter reduce da cinque pareggi nelle ultime sette partite che sarà impegnato sul campo dell’Udinese. Il programma si completerà lunedì sera con il posticipo (ore 20.45) Sampdoria-Napoli.

Telecronisti Serie A, 22.a giornata: le voci di Sky e DAZN

Bologna-Brescia, sabato 1 febbraio ore 15 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Daniele Barone, commento: Lorenzo Minotti

Cagliari-Parma, sabato 1 febbraio ore 18 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Federico Zancan, commento: Luca Pellegrini

Sassuolo-Roma, sabato 1 febbraio ore 20.45 (DAZN1 209)

Telecronaca: Massimo Callegari, commento: Simone Tiribocchi

Juventus-Fiorentina, domenica 2 febbraio novembre ore 12.30 (DAZN1 209)

Telecronaca: Pierluigi Pardo, commento: Francesco Guidolin

Atalanta-Genoa, domenica 2 febbraio ore 15 (DAZN1 209)

Telecronaca: Ricky Buscaglia, commento: Roberto Cravero

Lazio-Spal, domenica 2 febbraio ore 15 (Sky Sport 253)

Telecronaca: Riccardo Gentile, commento: Fernando Orsi

Milan-Verona, domenica 2 febbraio ore 15 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 252 )

Telecronaca: Maurizio Compagnoni, commento: Massimo Ambrosini

Lecce-Torino, domenica 2 febbraio ore 18 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Davide Polizzi, commento: Renato Zaccarelli

Udinese-Inter, domenica 2 febbraio ore 20.45 (Sky Sport Uno 201, Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Riccardo Trevisani, commento: Daniele Adani

Sampdoria-Napoli, lunedì 3 febbraio ore 20.45 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Fabio Caressa, commento: Giuseppe Bergomi