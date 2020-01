Verona-Genoa streaming gratis e diretta live Serie A: la presentazione del match

Verona-Genoa, match valevole per la diciannovesima, e ultima, giornata del girone di andata, si disputerà oggi, domenica 12 gennaio, allo stadio Bentegodi di Verona, a partire dalle ore 18:00. E’ la partita da “grande ex” per Ivan Juric che del Grifone è stato prima giocatore, e capitano, e poi allenatore in tre periodi diversi. L’esperienza sotto la “Lanterna” si è chiusa per via di alcuni dissapori con il presidente Preziosi, ma il tecnico croato si è subito rifatto nella città scaligera, dal momento che il suo Verona si è segnalata come una delle sorprese più positive di questo campionato. I veneti occupano infatti una posizione di metà classifica e, vincendo domani, potrebbero superare una squadra blasonata come il Napoli al decimo posto. Umore opposto in casa Genoa dove però, il terzo cambio di panchina stagionale, sembra aver dato una “scossa”: Davide Nicola, subentrato a Thiago Motta, ha infatti riportato i liguri al successo in campionato sconfiggendo il Sassuolo. Presto per parlare di “guarigione”, ma i tre punti ottenuti hanno garantito un po’ di ossigeno ad una classifica deficitaria e che vede, nonostante tutto, la squadra rossoblu invischiata pericolosamente in zona retrocessione. L’ultima gara tra queste due squadre risale al 2018 e finì 0-1 per gli ospiti con gol di Pandev.

Verona-Genoa streaming gratis e diretta live Serie A: le probabili formazioni

VERONA (3-42-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Verre, Pessina; Stepinski. Allenatore: Juric

GENOA (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Ankersen, Sturaro, Radovanovic, Bherami, Pajac; Pinamonti, Pandev. Allenatore: Nicola

Verona-Genoa streaming gratis e diretta live Serie A: dove vedere il match in tv e online

Il match Verona-Genoa, in programma oggi, 12 gennaio, a partire dalle 18:00, sarà visibile in diretta su Sky e in streaming sull’app Skygo.