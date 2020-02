Fiorentina-Atalanta: streaming e diretta tv Serie A, dove vedere il match sabato 8 febbraio

Sabato 8 febbraio alle ore 15 allo stadio Artemio Franchi si disputerà Fiorentina-Atalanta, match valevole per la 23.a giornata (quarta del girone di ritorno) del campionato di Serie A.

Fiorentina-Atalanta, presentazione del match

Quello tra viola e nerazzurri può essere considerata la rivincita della gara degli ottavi di finale di Coppa Italia disputata lo scorso 15 gennaio sempre al Franchi e vinta dalla formazione di Beppe Iachini per 2-1. In realtà il match sarà molto importante per gli orobici del tecnico Gian Piero Gasperini che si trova al quarto posto insieme alla Roma con 39 punti e dovrà cercare di ottenere i tre punti che gli sono mancati nelle ultime due gare casalinghe dove contro Spal e Genoa si sono registrati rispettivamente una sconfitta (1-2) e un pareggio (2-2) che hanno rallentato la corsa verso la qualificazione alla prossima Champions League, che ricordiamo vedrà impegnati gli orobici mercoledì 19 febbraio nel match di andata degli ottavi contro gli spagnoli del Valencia del neo acquisto Alessandro Florenzi.

La Fiorentina dopo l’arrivo di Iachini ha cambiato marcia ottenendo due vittorie contro Spal e Napoli e due pareggi contro Bologna e Genoa prima di perdere domenica scorsa all’Allianz Stadium contro la Juventus per 3-0, gara condensata peraltro da parecchie polemiche arbitrali. In classifica la formazione gigliata si trova al 14° posto con 25 punti in un posizione relativamente tranquilla con nove punti di vantaggio sulla terz’ultima e il nuovo tecnico grazie al mercato invernale che gli ha portato in dote Cutrone, Kouamè, Agudelo, Duncan e Igor, magari potrà togliersi parecchie soddisfazioni e magari puntare a quel settimo posto che potrebbe regalare il preliminari di Europa League distante attualmente sei punti e dunque non impossibile da raggiungere.

I precedenti tra le due squadre in Serie A al Franchi sono 56 e vedono i padroni di casa in netto vantaggio per 35-7 e 14 pareggi, mentre le reti realizzate sono state 138 (104-34 il parziale per i viola). Nel match d’andata giocato lo scorso 22 settembre in campo neutro allo stadio Tardini di Parma a causa dei lavori di ristrutturazione del Gewiss Stadium di Bergamo, le due squadre terminarono i novanta minuti sul 2-2 con la Fiorentina avanti per 2-0 grazie a un’autorete di Palomino al 24′ e a Ribery al 65′, per poi farsi riprendere nel finale dalle marcature di Ilicic al minuto 84 e Castagne proprio all’ultimo secondo di recupero.

L’arbitro dell’incontro sarà Maurizio Mariani di Aprilia (Latina), coadiuvato dagli assistenti di linea Alessandro Costanzo di Orvieto (Terni) e Sergio Ranghetti di Chiari (Brescia), quarto uomo Daniele Chiffi di Padova.

Alla postazione VAR sarà presente Luigi Nasca di Bari, mentre all’AVAR Rodolfo di Vuolo di Castellamare di Stabia (Napoli).

Fiorentina-Atalanta, probabili formazioni

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Castrovilli, Benassi, Pulgar, Dalbert; Chiesa, Cutrone.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata.

Fiorentina-Atalanta, diretta tv e streaming

Il match della 23.a giornata del campionato di Serie A Fiorentina-Atalanta in programma sabato 8 febbraio alle ore 15, sarà visibile su Sky i cui canali di riferimento saranno Sky Sport Serie A HD (ch. 202 del decoder Sky e 473 del digitale terrestre) e Sky Sport HD (ch. 251), con diretta a partire dalle ore 14.55; la telecronaca del match sarà affidata a Dario Massara con il commento tecnico dell’ex calciatore Fernando Orsi.

Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Inoltre il match del Franchi sarà trasmesso anche su Now Tv piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere le gare di Serie A attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati a Sky che possono registrarsi al servizio.