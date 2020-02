Questa sera alle ore 20.45 allo stadio Franchi si giocherà il match di campionato tra Fiorentina-Milan, valevole per 25.a giornata del campionato di Serie A.

Fiorentina-Milan, precedenti e statistiche

I precedenti nella massima serie tra le due squadra nel capoluogo toscano sono 79 con i padroni di casa in vantaggio per 31-25 con 23 pareggi; 216 le reti complessive realizzate (114 i viola, 102 i rossoneri).

Nelle ultime cinque stagioni si sono registrati tutti i risultati con due successi gigliati, due pareggi e uno del diavolo inerente all’ultima sfida giocata lo scorso 11 maggio con rete decisiva del centrocampista turco Calhanoglu.

Questi gli ultimi cinque risultati con i relativi marcatori:

2018-2019 Fiorentina-Milan 0-1 35′ Calhanoglu (M)

2017-2018 Fiorentina-Milan 1-1 71′ Simeone (F), 74′ Calhanoglu (M)

2016-2017 Fiorentina-Milan 0-0

2015-2016 Fiorentina-Milan 2-0 38′ Alonso (F), 56′ rig. Ilicic (F)

2014-2015 Fiorentina-Milan 2-1 56′ Destro (M), 83′ G. Rodríguez (F), 89′ Joaquin (F)

Nella storia di questo match sono due i risultati più frequenti: nove volte 1-1 e nove 0-0, mentre la partita con più segnature si registrò nella stagione 1992-93 che si chiuse con lo scudetto rossonero e l’incredibile retrocessione viola, in quel caso la gara finì con un clamoroso 7-3 per gli uomini di Fabio Capello con questo tabellino: 14′ Baiano (F), 25′ Massaro (M), 34′ Lentini (M), 42′ Gullit (M), 45′ Massaro (M), 48′ Effenberg (F), 79′ van Basten (M), 87′ Gullit (M), 89′ Di Mauro (F), 90′ van Basten (M).

Quella vittoria milanista è stata anche quella con il maggiore scarto, mentre per due volte la Fiorentina è riuscita a vincere con quattro gol di differenza: la prima nel campionato 1932-33 per 5-1 e la seconda nella stagione 2000-01 per 4-0.

L’arbitro della gara di questa sera sarà Gianpaolo Calvarese della sezione di Teramo che sarà coadiuvato dagli assistenti di linea Mauro Vivenzi di Brescia e Stefano Del Giovane di Albano Laziale (Roma), quarto uomo Antonio Giua di Olbia, mentre al opereranno al VAR e AVAR rispettivamente Luigi Nasca di Bari e Ciro Carbone di Napoli.

Il fischietto abruzzese vanta dodici precedenti con entrambe le squadre: i padroni di casa hanno ottenuto quattro vittorie, cinque pareggi e tre sconfitte, mentre gli ospiti sette successi, due pareggi e tre ko.