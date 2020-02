Genoa-Lazio diretta tv e streaming, dove vedere Serie A domenica 23 febbraio. Allo Stadio Luigi Ferraris di Genova va in scena il match Genoa-Lazio, gara valida per la 25° giornata di Serie A. Le due squadre vengono entrambe da due vittorie nell’ultima giornata: i padroni di casa hanno vinto 3-0 in casa del Bologna e ora si trovano a 22 punti, solo a un punto dal diciassettesimo posto occupato dai cugini della Sampdoria; la Lazio, invece, ha vinto 2-1 il match scudetto contro l’Inter e ora è sola al secondo posto a -4 dalla Juventus capolista (Juventus che ha vinto ieri 2-1 in casa della Spal). La Lazio vorrà continuare la sua striscia di risultati positivi, mentre il Genoa cercherà di sfruttare un’occasione d’oro per superare la Samp, impegnata questa sera in casa dell’Inter.

Il calcio d’inizio è previsto per le ore 12:30 e la gara sarà arbitrata da Maresca con Tegoni e Rocca come assistenti, Abbattista quarto uomo e Massa al VAR.

Con DAZN segui Genoa-Lazio in streaming, live e on demand

Lazio-Genoa, info diretta tv e streaming. Il lunch match della domenica di Serie A sarà trasmesso in diretta su DAZN a partire dalle ore 12:30. L’applicazione DAZN è possibile scaricarla sul vostro smartphone, sulla smart TV, sul vostro PC o tablet, sulle console PS4 e Xbox One oppure sulla stick Now TV. Il costo dell’abbonamento mensile di Dazn è di 9,99€.