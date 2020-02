Lazio-Inter 2-1: ora i biancocelesti sognano davvero

Lazio-Inter 2-1. I biancocelesti vincono il big match della 24º giornata e superano i nerazzurri in classifica: la squadra capitolina adesso è al secondo posto con 56 punti a -1 dalla Juventus capolista. I gol di Immobile e Milinkovic-Savic ribaltano il risultato del primo tempo con l’Inter che aveva chiuso in vantaggio per 1-0 grazie a un gol allo scadere di Ashley Young (primo gol in Italia per lui).

Lazio-Inter: il film della partita

Lazio-Inter era chiaramente il match più atteso della 24º giornata di Serie A: le due squadre scendono in campo consapevoli della vittoria della Juventus e nessuna delle due ha voglia di lanciare i bianconeri in fuga solitaria. Le scelte di Inzaghi e Conte sorprendono i tifosi: l’allenatore della Lazio lascia fuori Lazzari per Marusic, mentre Conte si affida a Godin e Vecino piuttosto che Bastoni ed Eriksen.

Pronti via e Milinkovic-Savic fa subito tremare la porta dei nerazzurri: dopo soli 9 minuti il serbo scaglia un gran destro dalla distanza che si stampa sulla traversa. L’Inter reagisce e al 19′ Lukaku con un bel sinistro prova a battere Strakosha, ma il portiere si fa trovare pronto sul suo palo e si salva in corner. Quando il primo tempo sembra essere finito, arriva la mazzata per i tifosi biancocelesti: Strakosha non respinge benissimo un tiro di Candreva e Young sulla respinta non perdona il portiere della Lazio. Primo tempo che si chiude con gli uomini di Conte in vantaggio di una rete.

Nel secondo tempo i giocatori della Lazio entrano con più cattiveria e al 50′ Immobile si procura (spinta di De Vrij da dietro e ammonizione per l’olandese) e segna un calcio di rigore. La Lazio continua a fare il gioco e al 69′ sugli sviluppi di un corner, dopo che Brozovic riesce a salvare sulla linea un tiro di Marusic, Milinkovic batte Padelli con un bel tiro nell’angolino. L’Inter prova a rimettere in piedi il match e al 79′ Lautaro riesce anche a segnare su assist di Young, ma l’argentino si trova in fuorigioco al momento del passaggio dell’ex United. I nerazzurri non riescono a impensierire Strakosha e al minuto 85 Immobile ha una grande occasione per trovare il terzo gol ma Padelli si supera con una grande parata e inchioda il risultato sul 2-1. I minuti scorrono e la Lazio riesce a portare a casa una vittoria fondamentale per continuare a sognare la vittoria dello scudetto.

I biancocelesti ora devono sognare

La Lazio non si vuole fermare più: con la vittoria di stasera gli uomini di Inzaghi non perdono da un girone esatto con l’ultima sconfitta datata 25 settembre proprio contro l’Inter a San Siro (1-0 con rete di D’Ambrosio). I risultati utili ora sono addirittura 19 con 15 vittorie e 4 pareggi: la Lazio passa da una situazione di classifica instabile con Inzaghi in bilico di un girone fa al secondo posto in classifica. Stasera la squadra capitolina ha vinto l’ennesimo big match della stagione e ha fatto capire di voler fare sul serio, di voler lottare per uno scudetto che manca in casa Lazio da ben 20 anni. In una stagione in cui sono riusciti a portare a casa anche la Supercoppa Italiana, i biancocelesti non vogliono fermarsi più e continuano a vincere partita dopo partita. Con un Immobile che si trova già a 26 reti in campionato e un Milinkovic che stasera ha sovrastato su tutti i giocatori avversari, lo scudetto non è più un’utopia. Inzaghi continua a mantenere i piedi per terra, ma la Lazio non deve avere paura di stare lì su e deve continuare a fare il suo gioco: i biancocelesti ora devono sognare.