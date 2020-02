Serie A, Lazio-Inter: probabili formazioni del big match dell’Olimpico

Domani sera alle ore 20.45 big match allo stadio Olimpico di Roma dove si affronteranno Lazio- Inter con i nerazzurri al primo posto insieme alla Juventus con 54 punti, mentre i biancocelesti seguono al terzo posto a 53; andiamo a vedere ora le formazioni con le quali gli allenatori Simone Inzaghi e Antonio Conte dovrebbero far scendere in campo.

Lazio-Inter, le scelte dei due tecnici

I padroni di casa lamentano tra i titolari solamente un’assenza, ovvero quella di Senad Lulic che in settimana si è operato alla caviglia e dovrà rimanere fermo un mese, al suo posto partirà dal primo minuto lo spagnolo Jony che dopo un inizio di stagione un pò difficoltoso, in questo inizio di 2020 sta assimilando bene gli schemi di Inzaghi e dovrà essere pronto in queste settimane che lo vedranno sicuramente protagonista; per il resto la formazione è praticamente fatta con Strakosha in porta, terzetto difensivo titolare con Luiz Felipe, Acerbi e Radu, a centrocampo da destra a sinistra Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Jony, mentre in attacco insieme ad Immobile partirà titolare Caicedo con Correa ancora non al 100% pronto a subentrare nella ripresa.

Per gli ospiti, ci saranno tre defezioni di cui due molto importanti, ossia il portiere Handanovic che non ha recuperato dal problema al dito e Sensi alle prese con l’ennesimo infortunio stagionale che lo terrà fuori una ventina di giorni, a cui va aggiunto quella del baby attaccante Esposito.

Tra i pali giocherà il secondo Padelli, mentre in difesa terzetto composto da Skriniar, De Vrij, Bastoni, con quest’ultimo preferito a Godin, in mezzo al campo sono due i ballottaggi della vigilia e precisamente Candreva-D’Ambrosio, Vecino-Eriksen; sicuri di un posto invece Barella, Brozovic e Young. Infine in attacco insieme a Lukaku tornerà in campo dopo i due turni di squalifica, Lautaro Martinez.

Tra i biancocelesti saranno cinque i diffidati, ossia Acerbi, Cataldi, Caicedo, Immobile, Luiz Felipe, mentre per i nerazzurri solamente D’Ambrosio insieme al tecnico Antonio Conte.

Lazio-Inter, probabili formazioni

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile.

INTER (3-4-1-2): Padelli; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Lautaro, Lukaku.