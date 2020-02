Serie A, Lazio: tutti i numeri incredibili della formazione biancoceleste

In questa stagione calcistica 2019-20 la Lazio di Simone Inzaghi si trova solamente un punto dietro la coppia Juventus-Inter, squadre date da quasi tutti gli addetti ai lavori alla vigilia del campionato, come favorite per la vittoria dello scudetto. I biancocelesti. dopo un inizio di stagione in chiaro scuro dopo la partita casalinga pareggiata per 3-3 contro l’Atalanta nonostante un primo tempo terminato 0-3 per i bergamaschi, ha cominciato a macinare gioco e punti, arrivando alla vigilia della scontro diretto contro i nerazzurri di Antonio Conte, in piena lotta scudetto e comunque con una qualificazione Champions League quasi certa, visti i quattordici punti di vantaggio sulla quinta classificata, ovvero la Roma di Paulo Fonseca. Ma ora andiamo a vedere i numeri magnifici della formazione capitolina che dopo un’oculata gestione in questi anni, ora sta raccogliendo i frutti della sua programmazione.

Lazio, tutti i numeri vincenti

Il dato più importante è che sono ben diciotto i risultati utili consecutivi, dove è stato battuto il record societario che era di diciassette ottenuto nella stagione 1998-99 quando alla guida tecnica c’era lo svedese Sven-Goran Eriksson. L’ultima sconfitta si è registrata un girone fa, quando nel turno infrasettimanale del 25 settembre, la Lazio uscì sconfitta dallo stadio Meazza di Milano contro l’Inter per 1-0.

Di questa striscia positiva sono state quattordici le vittorie (dodici consecutive, anche qui record del club) e solamente due pareggi contro Roma e Verona, ma oltre a tutto questo va ricordato che la squadra di Simone Inzaghi vanta il secondo attacco del torneo con 53 reti (solo l’Atalanta ha fatto meglio con 61), la miglior difesa insieme all’Inter con 20 gol subiti e miglior differenza reti con +33 seguita a ruota solamente dalla Dea con +30 e la Juventus con +28.

Altro dato importante è che i biancocelesti nei secondi tempi prendono pochissimi gol, infatti sono solo cinque le reti incassate: due contro la Spal nel match d’andata decisivi nella sconfitta in Emilia, mentre gli altri sono tutti ininfluenti visto che sono stati subiti dal Lecce sul 4-1, dalla Sampdoria e dalla Spal entrambi sul 5-0.

Continuando nei numeri va detto che la Lazio è terza a -1 dalla vetta e solo tre volte ha avuto un piazzamento migliore dopo 23 giornate di Serie A, ossia nella stagione 1973/74 (1°), 1998/99 (1°), 1999/00 (2°) e nel primo e terzo caso è arrivato il tricolore. A tutti questi fantastici numeri di squadre va aggiunto che Ciro Immobile è l’attuale capocannoniere del campionato con 25 reti (+5 su Cristiano Ronaldo secondo) e Luis Alberto il miglior assistman con undici passaggi decisivi ai compagni ma anche una serie di giocate che non si ricordavano dai tempi di Juan Sebastian Veron, centrocampista del secondo scudetto. Un plauso va fatto ovviamente anche all’allenatore biancoceleste Simone Inzaghi che dopo le molte critiche ad inizio stagione, ora sta raccogliendo gli sforzi del suo duro lavoro in questi quattro anni di militanza sulla panchina del club romano e i quindici punti in più rispetto alla 23.a giornata della scorsa stagione ne è solo un tangibile esempio.