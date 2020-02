Telecronisti Serie A, 23.a giornata: ecco chi commenterà i big match Lazio-Inter e Atalanta-Roma

Tra sabato e lunedì si disputerà il 23° turno del campionato di Serie A che farà da prologo al ritorno delle coppe europee con sei squadre italiane ancora in corsa. In questa giornata saranno due i big match: il primo in programma domenica sera tra Lazio-Inter impegnate insieme alla Juventus per la corsa al titolo di campione d’Italia visto che in classifica bianconeri e nerazzurri si trovano al primo posto con 54 e i biancocelesti subito dopo a 53, mentre il secondo si giocherà sabato sera tra Atalanta-Roma, fondamentale per la corsa al quarto posto che attualmente vede gli orobici avere tre punti in più dei giallorossi.

La giornata si aprirà sabato alle ore 15 con la sfida salvezza Lecce-Spal dove con gli estensi farà il suo esordio nella massima serie il tecnico Luigi Di Biagio, ingaggiato al posto dell’esonerato Leonardo Semplici; alle ore 18 invece sarà la volta di Bologna-Genoa, match importante per i rispettivi obiettivi delle due squadre (europeo quello dei felsinei, permanenza nella massima serie per i liguri).

Domenica il lunch match (ore 12.30) vedrà scendere in campo Udinese-Verona, interessante derby del Triveneto, mentre alle ore 15 ci saranno i classici tre incontri pomeridiani, ovvero Juventus-Brescia, Sampdoria-Fiorentina e Sassuolo-Parma. Alle ore 18 Cagliari-Napoli cercheranno di uscire dalla crisi che le attanaglia da parecchio tempo, mentre la giornata Serie A si chiuderà con il posticipo di lunedì (ore 20.45) allo stadio Meazza, quando si affronteranno Milan-Torino, rivincita dei quarti di finale di Coppa Italia che ha visto passare il turno i rossoneri.

Telecronisti Serie A, 23.a giornata: le voci di Sky e DAZN

Lecce-Spal, sabato 15 febbraio ore 15 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Dario Massara, commento: Renato Zaccarelli

Bologna-Genoa, sabato 15 febbraio ore 18 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Federico Zancan, commento: Giancarlo Marocchi

Atalanta-Roma, sabato 15 febbraio ore 20.45 (DAZN1 209)

Telecronaca: Pierluigi Pardo, commento: Francesco Guidolin

Udinese-Verona, domenica 16 febbraio novembre ore 12.30 (DAZN1 209)

Telecronaca: Da comunicare, commento:

Juventus-Brescia, domenica 16 febbraio ore 15 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 252)

Telecronaca: Riccardo Trevisani, commento: Daniele Adani

Sampdoria-Fiorentina, domenica 16 febbraio ore 15 (Sky Sport 253)

Telecronaca: Geri De Rosa, commento: Luca Pellegrini

Sassuolo-Parma, domenica 16 febbraio ore 15 (DAZN1 209)

Telecronaca: Da comunicare, commento:

Cagliari-Napoli, domenica 16 febbraio ore 18 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Andrea Marinozzi, commento: Lorenzo Minotti

Lazio-Inter, domenica 16 febbraio ore 20.45 (Sky Sport Uno 201, Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Riccardo Gentile, commento: Massimo Ambrosini

Milan-Torino, lunedì 17 febbraio ore 20.45 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Maurizio Compagnoni, commento: Luca Marchegiani