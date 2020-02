Il campionato di Serie A è giunto alla quarta giornata del girone di ritorno che vedrà il big match giocarsi domenica sera alle ore 20.45 quando al Meazza scenderanno in campo Inter-Milan, match molto importante per ambedue le squadre per i loro obiettivi stagionali, lo scudetto per i nerazzurri e un posto in Europa per i rossoneri. Il turno della massima serie si aprirà questa sera con l’anticipo serale tra Roma-Bologna con i giallorossi che dovranno riscattare la brutta sconfitta contro il Sassuolo di sabato scorso.

Sabato saranno in programma Fiorentina-Atalanta (ore 15), rivincita degli ottavi di finale di Coppa Italia, Torino-Sampdoria (ore 18) dove sulla panchina dei granata farà il suo esordio Moreno Longo e infine alle ore 20.45 Verona-Juventus, gara molto interessante con i campioni d’Italia che faranno visita alla rivelazione del campionato. Domenica il lunch match delle ore 12.30 sarà in programma il derby emiliano Spal-Sassuolo molto importante per il tecnico degli estensi Leonardo Semplici che in caso di nuova sconfitta con tutta probabilità sarà esonerato; alle ore 15 si giocheranno le tre classiche partite pomeridiane, ovvero Brescia-Udinese, Genoa-Cagliari e Napoli-Lecce, infine alle ore 18 la Lazio imbattuta da diciassette incontri farà visita al Parma.

Telecronisti Serie A, 23.a giornata: le voci di Sky e DAZN

Roma-Bologna, venerdì 7 febbraio ore 20.45 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Maurizio Compagnoni, commento: Luca Marchegiani

Fiorentina-Atalanta, sabato 8 febbraio ore 15 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Dario Massara, commento: Fernando Orsi

Torino-Sampdoria, sabato 8 febbraio ore 18 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Federico Zancan, commento: Renato Zaccarelli

Verona-Juventus, sabato 8 febbraio ore 20.45 (DAZN1 209)

Telecronaca: Pierluigi Pardo, commento: Francesco Guidolin

Spal-Sassuolo, domenica 9 febbraio novembre ore 12.30 (DAZN1 209)

Telecronaca: Ancora non comunicato commento:

Brescia-Udinese, domenica 9 febbraio ore 15 (DAZN1 209)

Telecronaca: Ancora non comunicato, commento:

Genoa-Cagliari, domenica 9 febbraio ore 15 (Sky Sport 253)

Telecronaca: Massimo Tecca, commento: Carolina Morace

Napoli-Lecce, domenica 9 febbraio ore 15 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 252)

Telecronaca: Antonio Nucera, commento: Luca Pellegrini

Parma-Lazio, domenica 9 febbraio ore 18 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Riccardo Gentile, commento: Lorenzo Minotti

Inter-Milan, domenica 9 febbraio ore 20.45 (Sky Sport Uno 201, Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Riccardo Trevisani, commento: Daniele Adani