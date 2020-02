Tra domani e domenica le venti squadre di Serie A scenderanno in campo per la 25.a giornata (6.a del girone di ritorno) dove il terzetto di testa composto da Juventus, Lazio ed Inter affronteranno tutte formazioni in lotta per non retrocedere. Comincerà la Juventus che sabato alle ore 15 sarà impegnata a Ferrara contro la Spal fanalino di coda, seguirà la Lazio che nel lunch match (ore 12.30) giocherà al Luigi Ferraris contro il Genoa che con il nuovo tecnico Davide Nicola si sta riprendendo ottimamente, infine l’Inter che domenica sera (ore 20.45) ospiterà la Sampdoria in piena crisi.

Il turno di campionato si aprirà venerdì sera con l’anticipo serale (ore 20.45) Brescia-Napoli con la squadra partenopea che presumibilmente avrà la testa al grande match di martedì sera quando al San Paolo arriverà al Barcellona di Messi per l’andata degli ottavi di Champions League; sabato oltre ai campioni d’Italia saranno in programma Bologna-Udinese (ore 15) e Fiorentina-Milan (ore 20-45), quest’ultimo match molto interessante tra due formazioni in ripresa.

Domenica alle ore 15 ci saranno le classiche tre partite, tra l’altro molto importanti per i vari obiettivi delle squadre, ovvero Verona-Cagliari, Atalanta-Sassuolo e Torino-Parma, mentre alle ore 18 ci sarà Roma-Lecce con i capitolini che in questo 2020 hanno ottenuto solamente quattro punti.

Telecronisti Serie A, 25.a giornata: le voci di Sky e DAZN

Brescia-Napoli, venerdì 21 febbraio ore 20.45 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Riccardo Gentile, commento: Massimo Ambrosini

Bologna-Udinese, sabato 22 febbraio ore 15 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Davide Polizzi, commento: Lorenzo Minotti

Spal-Juventus, sabato 22 febbraio ore 18 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Andrea Marinozzi, commento: Giancarlo Marocchi

Fiorentina-Milan, sabato 22 febbraio ore 20.45 (DAZN1 209)

Telecronaca: Pierluigi Pardo, commento: Roberto Cravero

Genoa-Lazio, domenica 23 febbraio ore 12.30 (DAZN1 209)

Telecronaca: Massimo Callegari, commento: Alessandro Budel

Atalanta-Sassuolo, domenica 23 febbraio ore 15 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 252)

Telecronaca: Dario Massara, commento: Luca Pellegrini

Torino-Parma, domenica 23 febbraio ore 15 (Sky Sport 253)

Telecronaca: Daniele Barone, commento: Renato Zaccarelli

Verona-Cagliari, domenica 23 febbraio ore 15 (DAZN1 209 )

Telecronaca: Edoardo Testoni, commento: Dario Marcolin

Roma-Lecce, domenica 23 febbraio ore 18 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Riccardo Trevisani, commento: Daniele Adani

Inter-Sampdoria, domenica 23 febbraio ore 20.45 (Sky Sport Uno 201, Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Federico Zancan, commento: Fernando Orsi