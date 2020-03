Correa: tra nazionale e mondo Lazio

Joaquin Correa si è rivelato ai microfoni del programma argentino,90 minutos de futbol, soffermandosi sul suo futuro con la maglia dell’Argentina e sul momento con la Lazio. Il numero 11 biancoceleste auspica un ritorno in nazionale e si gode il momento straordinario della Lazio.

Ecco le sue parole:” Giocare per l’Argentina è il sogno che ho da quando sono bambino e la speranza di indossare quella maglia ancora non può levarmela nessuno”. Nella storia dell’Albiceleste sicuramente Messi e Maradona sono il massimo: Se parliamo di calciatori argentini, loro due sono un gradino sopra ogni cosa. Ma se devo dire un insegnante di calcio che mi ha insegnato tutto e che è più di un idolo per me, questo è Sebastián Veron. Era come il mio papà calcistico, gli ho visto fare tantissime cose incredibili in campo”

Successivamente il calciatore della Lazio si è soffermato anche sul momento della Lazio: ”La verità è che la Lazio sta facendo un’incredibile stagione e stiamo dando tutto per essere lì dove siamo e speriamo di continuare cosi”

Correa ha espresso un pensiero anche in relazione all’emergenza sanitaria: ” Spero che le persone prendano la cosa seriamente perchè non è uno scherzo”