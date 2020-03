La Juventus cambia idea sulla questione biglietti e tramite un comunicato postato sul proprio sito web, ha annunciato il rimborso dei biglietti per la sfida contro l’Inter dell’8 Marzo, giocata a porte chiuse. Il club bianconero ha precisato come il rimborso non sia valido per gli abbonati, specificando: “Tale iniziativa di rimborso riguarda esclusivamente l’acquisto da parte dei tifosi di singoli biglietti per la partita Juventus vs Inter acquistati tramite i canali ufficiali Juventus. Sono esclusi gli abbonamenti, i pacchetti riguardanti più match o servizi e gli acquisti di singoli biglietti di altre partite ad oggi rinviate (a titolo esemplificativo e non esaustivo Juventus vs Olympique Lyonnais di Champions League e Juventus vs Milan di Coppa Italia): in relazione a tali situazioni, restano ferme le previsioni contrattuali vigenti anche in attesa delle determinazioni ufficiali in merito alle competizioni attualmente sospese. Ulteriori informazioni e comunicazioni saranno pubblicate sul sito Juventus.com“.

La Juventus ha inoltre specificato quali sono le modalità per richiedere il rimborso, che partirà il giorno 26 Marzo alle ore 10:00, andando a sottolineare come il rimborso prevede il riaccredito del prezzo del biglietto, pertanto sono escluse eventuali commissioni di servizio e/o oneri aggiuntivi applicati dal fornitore del servizio di biglietteria.

Per visionare alle modalità, vi rimandiamo alla nota della società, dove viene spiegato nel dettaglio come ottenere il rimborso del prezzo del biglietto per il match contro l’Inter.

Comunicato Juventus: https://www.juventus.com/it/news/news/2020/juventus-inter–rimborso-dei-biglietti.php