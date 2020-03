Milan, Donnarumma via? Pronto il sostituto

Milan, Donnarumma potrebbe partire la prossima estate

Con il campionato fermo a causa dell’emergenza Coronavirus, é il calciomercato a tenere “banco” in casa Milan. Il possibile passaggio di consegne tra Elliott e Arnault impone delle riflessioni anche di alcuni punti fermi della rosa, che potrebbero lasciare nel prossimo mercato estivo. Tra questi, il portiere Gigi Donnarumma é l’uomo che sembra avere piú richieste. In prima squadra dal novembre 2015, Donnarumma puó essere a buon diritto considerato un veterano della squadra nonostante abbia appena 20 anni. Le sue prestazioni sono sotto il diretto controllo del potente Mino Raiola, da sempre abile a muovere le fila del calciomercato. Il numero uno dei procuratori starebbe infatti valutando nuove offerte per il proprio “pupillo”, a suo dire ormai limitato dagli scarsi risultati sportivi dei rossoneri. Tra le maggiori pretendenti di Donnarumma si annoverano squadre come Real Madrid e Juventus, pronte a ricoprire di soldi tanto il diavolo quanto il classe ’99. É difficile credere che Donnarumma possa rimanere a lungo in quel di Milano, soprattutto se.la squadra continuerá a versare in uno stato d’incertezza e precarietá societaria come quello attuale.

Milan, Plizzari per sostituire Donnarumma?

Qualora Gigio dovesde.partire, ecco che il Milan potrebbe andare a pescare il sostituto tra i vari giovani lasciati in prestito in giro per l’Italia. Tra questi, Alessandro Plizzari. Ex portiere della primavera, rappresentante di diverse Nazionali giovanili, Plizzari gioca.ora in prestito al Livorno. Trascinato dalla pesdima stagione degli amaranto, Plizzari ha subito 29 gol in 15 presenze, mantenendo la porta inviolata in sole due occasioni. Il suo impiego non é costante (si alterna con Zima), ma é diventato maggiore nelle ultime giornate. Il classe 2000 potrebbe rappresentate l’erede di Donnarumma nel caso questi dovesse partire, e magari verrá affiancato ad un portiere più esperto come Reina, di rientro dal prestito all’Aston Villa. Per Plizzari potrebbe essere giunta l’ora di prendersi il Milan dopo aver stupito tutti con la casacca della Nazionale.