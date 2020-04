Con il campionato di calcio di Serie A ancora fermo per l’emergenza Coronavirus e dove si aspetta l’ufficialità se si potrà tornare a giocare (si parla di fine maggio) le ultime dodici giornate, uno dei problemi da risolvere è quello degli abbonamenti dei tifosi, perchè anche se il torneo ricominciasse, ovviamente tutte le gare si giocherebbero a porte chiuse e dunque chi la scorsa estate ha sottoscritto l’abbonamento alla propria squadra del cuore non potrà usufruirne fino all’ultimo.

Abbonamenti Inter, la decisione del club

L’Inter del presidente Steven Zhang che al Meazza deve ancora giocare sette gare (compreso il recupero contro la Sampdoria), fino allo stop forzato aveva incassato con i proventi dello stadio una cinquantina di milioni e per quanto riguarda la questione dei rimborsi, la società ha deciso di non attuarli, la differenza si andrà a scalare su i tifosi che faranno l’abbonamento per la prossima stagione oppure per chi non rinnovasse la tessera, di spendere una cifra ancora da ufficializzare in tutti gli store del club.

Ovviamente bisogna dire che con l’emergenza Covid-19 ancora in atto, non si potrà sapere se con l’inizio del prossimo campionato, peraltro ancora da concordare, si potrà tornare allo stadio e dunque per le società tornare a vendere gli abbonamenti, e se così non fosse l‘Inter dovrà cercare una soluzione diversa, magari mettendo a disposizione dei suoi sostenitori qualche certezza in più.