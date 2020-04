Rendimento casalingo Lazio dal ritorno in Serie A (1988-89) ad oggi

In questo momento di sospensione del campionato di Serie A, andremo a vedere il rendimento casalingo della Lazio dalla stagione 1988-89 (quella del ritorno nella massima serie) fino ad oggi, ricordando che in queste trentadue stagioni i biancocelesti insieme a Inter, Milan e Roma sono le uniche formazioni mai retrocesse e che dunque hanno disputato tutti i tornei. La prima partita fu quella contro il Torino il 16 ottobre 1988 (quel campionato cominciò in autunno per via delle Olimpiadi di Seul ’88) terminata 1-1, mentre l’ultima è stata quella dello scorso 29 febbraio quando i biancocelesti hanno avuto la meglio sul Bologna per 2-0. Centinaia di gare giocate dai biancocelesti, ricordando che tutte le gare della stagione 1989-90 vennero giocate allo stadio Flaminio per la ristrutturazione dell’Olimpico per i Mondiali di Italia ’90. Di seguito vi proponiamo tutti i risultati e i consuntivi di ogni fine campionato dove alla fine di ognuno è segnato il totale di vittorie, pareggi e sconfitte con reti realizzate e subite, mentre alla fine c’è il consuntivo complessivo di queste ultime trentadue stagioni.

Rendimento casalingo Lazio, dal 1988-89 ad oggi

1988-89 (All. Giuseppe Materazzi)

16/10 Lazio-Torino 1-1

30/10 Lazio-Como 1-1

20/11 Lazio-Verona 3-1

04/12 Lazio-Atalanta 0-1

18/12 Lazio-Pescara 2-2

15/01 Lazio-Roma 1-0

29/01 Lazio-Juventus 0-0

12/02 Lazio-Ascoli 0-0

19/02 Lazio-Cesena 0-0

05/03 Lazio-Milan 1-1

19/03 Lazio-Napoli 1-1

09/04 Lazio-Bologna 0-0

30/04 Lazio-Lecce 0-0

14/05 Lazio-Pisa 1-0

21/05 Lazio-Fiorentina 1-0

04/06 Lazio-Inter 1-3

18/06 Lazio-Sampdoria 1-0

Totale: 5 vittorie, 10 pareggi, 2 sconfitte. 14 gol realizzati, 11 subiti

1989-90 (All. Giuseppe Materazzi)

27/08 Lazio-Sampdoria 0-2

06/09 Lazio-Cremonese 1-1

17/09 Lazio-Lecce 3-0

01/10 Lazio-Juventus 1-1

22/10 Lazio-Bologna 3-0

05/11 Lazio-Atalanta 1-2

26/11 Lazio-Genoa 0-0

03/12 Lazio-Bari 2-2

30/12 Lazio-Napoli 3-0

14/01 Lazio-Milan 1-3

21/01 Lazio-Fiorentina 1-1

04/02 Lazio-Verona 0-0

18/02 Lazio-Cesena 4-0

04/03 Lazio-Inter 2-1

18/03 Lazio-Roma 0-1

14/04 Lazio-Ascoli 3-0

21/04 Lazio-Udinese 0-0

Totale: 6 vittorie, 7 pareggi, 4 sconfitte. 25 gol realizzati, 14 subiti

1990-91 (All. Dino Zoff)

16/09 Lazio-Parma 0-0

30/09 Lazio-Milan 1-1

07/10 Lazio-Bologna 3-1

28/10 Lazio-Bari 1-1

18/11 Lazio-Atalanta 2-2

02/12 Lazio-Roma 1-1

09/12 Lazio-Genoa 1-1

30/12 Lazio-Pisa 0-0

13/01 Lazio-Inter 0-0

27/01 Lazio-Torino 2-1

10/02 Lazio-Lecce 2-0

03/03 Lazio-Juventus 1-0

17/03 Lazio-Cagliari 1-1

30/03 Lazio-Cesena 1-1

21/04 Lazio-Napoli 0-2

12/05 Lazio-Fiorentina 2-1

26/05 Lazio-Sampdoria 3-3

Totale: 5 vittorie, 11 pareggi, 1 sconfitta. 21 gol realizzati, 16 subiti

1991-92 (All. Dino Zoff)

01/09 Lazio-Parma 1-1

15/09 Lazio-Atalanta 1-1

29/09 Lazio-Inter 0-1

20/10 Lazio-Genoa 1-1

03/11 Lazio-Juventus 1-1

01/12 Lazio-Napoli 3-3

15/12 Lazio-Milan 1-1

05/01 Lazio-Foggia 5-2

19/01 Lazio-Cagliari 2-1

02/02 Lazio-Torino 2-1

16/02 Lazio-Ascoli 1-1

01/03 Lazio-Roma 1-1

15/03 Lazio-Verona 2-0

05/04 Lazio-Bari 3-1

12/04 Lazio-Fiorentina 1-1

26/04 Lazio-Cremonese 3-2

16/05 Lazio-Sampdoria 1-2

Totale: 6 vittorie, 9 pareggi, 2 sconfitte. 29 gol realizzati, 21 subiti

1992-1993 (All. Dino Zoff)

13/09 Lazio-Fiorentina 2-2

27/09 Lazio-Genoa 1-1

04/10 Lazio-Parma 5-2

25/10 Lazio-Atalanta 3-0

08/11 Lazio-Torino 1-2

29/11 Lazio-Roma 1-1

13/12 Lazio-Inter 3-1

10/01 Lazio-Brescia 2-0

24/01 Lazio-Juventus 1-1

31/01 Lazio-Sampdoria 1-1

14/02 Lazio-Cagliari 1-2

14/03 Lazio-Milan 2-2

28/03 Lazio-Udinese 4-0

10/04 Lazio-Foggia 1-1

25/04 Lazio-Pescara 2-1

16/05 Lazio-Ancona 5-0

30/05 Lazio-Napoli 4-3

Totale: 8 vittorie, 7 pareggi, 2 sconfitte. 39 gol realizzati, 20 subiti

1993-94 (All. Dino Zoff)

29/08 Lazio-Foggia 0-0

08/09 Lazio-Parma 2-1

19/09 Lazio-Inter 0-0

17/10 Lazio-Piacenza 1-0

31/10 Lazio-Udinese 2-1

21/11 Lazio-Torino 1-2

28/11 Lazio-Genoa 4-0

12/12 Lazio-Juventus 3-1

02/01 Lazio-Sampdoria 1-1

16/01 Lazio-Reggiana 2-0

30/01 Lazio-Cremonese 4-2

13/02 Lazio-Cagliari 4-0

20/02 Lazio-Milan 0-1

06/03 Lazio-Roma 1-0

20/03 Lazio-Napoli 3-0

10/04 Lazio-Atalanta 3-1

24/04 Lazio-Lecce 3-0

Totale: 12 vittorie, 3 pareggi, 2 sconfitte. 34 gol realizzati, 10 subiti

1994-95 (All. Zdenek Zeman)

11/09 Lazio-Torino 3-0

25/09 Lazio-Parma 2-2

16/10 Lazio-Napoli 5-1

30/10 Lazio-Cremonese 1-0

20/11 Lazio-Padova 5-1

27/11 Lazio-Roma 0-3

11/12 Lazio-Juventus 3-4

15/01 Lazio-Foggia 7-1

29/01 Lazio-Bari 1-2

19/02 Lazio-Milan 4-0

05/03 Lazio-Fiorentina 8-2

19/03 Lazio-Genoa 4-0

09/04 Lazio-Reggiana 2-0

30/04 Lazio-Cagliari 0-0

14/05 Lazio-Inter 4-1

21/05 Lazio-Sampdoria 1-0

04/06 Lazio-Brescia 1-0

Totale: 12 vittorie, 2 pareggi, 3 sconfitte. 51 gol realizzati, 17 subiti

1995-96 (All. Zdenek Zeman)

27/08 Lazio-Piacenza 4-1

24/09 Lazio-Udinese 2-2

15/10 Lazio-Padova 2-0

29/10 Lazio-Juventus 4-0

19/11 Lazio-Cremonese 2-1

03/12 Lazio-Milan 0-1

17/12 Lazio-Sampdoria 6-3

23/12 Lazio-Atalanta 5-1

14/01 Lazio-Torino 1-1

28/01 Lazio-Cagliari 4-0

04/02 Lazio-Bari 4-3

18/02 Lazio-Roma 1-0

03/03 Lazio-Inter 0-1

31/03 Lazio-Vicenza 3-0

10/04 Lazio-Fiorentina 4-0

14/04 Lazio-Parma 2-1

05/05 Lazio-Napoli 1-0

Totale: 13 vittorie, 2 pareggi, 2 sconfitte. 46 gol realizzati, 15 subiti

1996-97 (Zdenek Zeman, dalla 19.a giornata Dino Zoff)

15/09 Lazio-Udinese 0-1

29/09 Lazio-Parma 2-1

20/10 Lazio-Cagliari 2-1

03/11 Lazio-Vicenza 0-2

24/11 Lazio-Sampdoria 1-1

08/12 Lazio-Roma 0-0

05/01 Lazio-Milan 3-0

19/01 Lazio-Juventus 0-2

26/01 Lazio-Bologna 1-2

16/02 Lazio-Inter 2-2

01/03 Lazio-Fiorentina 1-0

16/03 Lazio-Atalanta 3-2

06/04 Lazio-Piacenza 2-0

20/04 Lazio-Reggiana 6-1

11/05 Lazio-Perugia 4-1

15/05 Lazio-Napoli 3-2

25/05 Lazio-Verona 4-1

Totale: 10 vittorie, 3 pareggi, 4 sconfitte. 34 gol realizzati, 19 subiti

1997-98 (All. Sven Goran Eriksson)

31/08 Lazio-Napoli 2-0

27/09 Lazio-Bari 3-2

18/10 Lazio-Atalanta 1-2

09/11 Lazio-Sampdoria 3-0

30/11 Lazio-Udinese 2-3

14/12 Lazio-Brescia 1-0

21/12 Lazio-Vicenza 4-0

11/01 Lazio-Lecce 4-0

25/01 Lazio-Bologna 1-0

08/02 Lazio-Milan 2-1

11/02 Lazio-Empoli 3-1

22/02 Lazio-Inter 3-0

08/03 Lazio-Roma 2-0

22/03 Lazio-Piacenza 0-0

05/04 Lazio-Juventus 0-1

26/04 Lazio-Parma 1-2

10/05 Lazio-Fiorentina 1-4

Totale: 11 vittorie, 1 pareggio, 5 sconfitte. 33 gol realizzati, 16 subiti

1998-99 (All. Sven Goran Eriksson)

20/09 Lazio-Bari 0-0

4/10 Lazio-Cagliari 2-0

25/10 Lazio-Vicenza 1-1

08/11 Lazio-Empoli 4-1

29/11 Lazio-Roma 3-3

13/12 Lazio-Sampdoria 5-2

20/12 Lazio-Udinese 3-1

10/01 Lazio-Fiorentina 2-0

24/01 Lazio-Piacenza 4-1

07/02 Lazio-Perugia 3-0

21/02 Lazio-Inter 1-0

07/03 Lazio-Salernitana 6-1

21/03 Lazio-Venezia 2-0

03/04 Lazio-Milan 0-0

17/04 Lazio-Juventus 1-3

09/05 Lazio-Bologna 2-0

23/05 Lazio-Parma 2-1

Totale: 12 vittorie, 4 pareggi, 1 sconfitta. 41 gol realizzati, 14 subiti

1999-00 (All. Sven Goran Eriksson)

30/08 Lazio-Cagliari 2-1

19/09 Lazio-Torino 3-0

03/10 Lazio-Milan 4-4

24/10 Lazio-Lecce 4-2

07/11 Lazio-Verona 4-0

28/11 Lazio-Juventus 0-0

12/12 Lazio-Fiorentina 2-0

19/12 Lazio-Piacenza 2-0

09/01 Lazio-Bologna 3-1

30/01 Lazio-Bari 3-1

13/02 Lazio-Parma 0-0

26/02 Lazio-Udinese 2-1

11/03 Lazio-Inter 2-2

25/03 Lazio-Roma 2-1

09/04 Lazio-Perugia 1-0

30/04 Lazio-Venezia 3-2

14/05 Lazio-Reggina 3-0

Totale: 13 vittorie, 4 pareggi, 0 sconfitte. 40 gol realizzati, 15 subiti

2000-01 (All. Sven Goran Eriksson, dalla 14.a giornata Dino Zoff)

14/10 Lazio-Perugia 3-0

01/11 Lazio-Brescia 2-1

04/11 Lazio-Bologna 2-0

18/11 Lazio-Milan 1-1

02/12 Lazio-Reggina 2-0

17/12 Lazio-Roma 0-1

07/01 Lazio-Napoli 1-2

20/01 Lazio-Inter 2-0

04/02 Lazio-Lecce 3-2

10/02 Lazio-Atalanta 0-0

25/02 Lazio-Verona 5-3

18/03 Lazio-Juventus 4-1

18/04 Lazio-Parma 1-0

22/04 Lazio-Vicenza 2-1

06/05 Lazio-Bari 2-0

20/05 Lazio-Udinese 3-1

10/06 Lazio-Fiorentina 3-0

Totale: 13 vittorie, 2 pareggi, 2 sconfitte. 36 gol realizzati, 13 subiti

2001-02 (All. Dino Zoff, dalla 4.a giornata Alberto Zaccheroni)

26/08 Lazio-Piacenza 1-1

16/09 Lazio-Torino 0-0

30/09 Lazio-Parma 0-0

13/10 Lazio-Atalanta 2-0

04/11 Lazio-Brescia 5-0

24/11 Lazio-Juventus 1-0

09/12 Lazio-Fiorentina 3-0

22/12 Lazio-Bologna 2-2

20/01 Lazio-Perugia 5-0

03/02 Lazio-Milan 1-1

17/02 Lazio-Chievo 1-1

03/03 Lazio-Venezia 4-2

10/03 Lazio-Roma 1-5

24/03 Lazio-Udinese 2-0

07/04 Lazio-Lecce 1-0

21/04 Lazio-Verona 5-4

05/05 Lazio-Inter 4-2

Totale: 10 vittorie, 6 pareggi, 1 sconfitta. 38 gol realizzati, 18 subiti

2002-03 (Roberto Mancini)

15/09 Lazio-Chievo 2-3

28/09 Lazio-Milan 1-1

20/10 Lazio-Perugia 3-0

27/10 Lazio-Roma 2-2

10/11 Lazio-Parma 0-0

24/11 Lazio-Modena 4-0

07/12 Lazio-Inter 3-3

22/12 Lazio-Bologna 1-1

19/01 Lazio-Udinese 2-1

26/01 Lazio-Reggina 0-1

09/02 Lazio-Torino 1-1

23/02 Lazio-Atalanta 0-0

16/03 Lazio-Empoli 4-1

06/04 Lazio-Como 3-0

19/04 Lazio-Piacenza 2-1

03/05 Lazio-Juventus 0-0

17/05 Lazio-Brescia 3-1

Totale: 7 vittorie, 8 pareggi, 2 sconfitte. 31 gol realizzati, 16 subiti

2003-04 (All. Roberto Mancini)

31/08 Lazio-Lecce 4-1

21/09 Lazio-Parma 2-3

05/10 Lazio-Chievo 1-0

26/10 Lazio-Bologna 2-1

23/11 Lazio-Perugia 3-1

06/12 Lazio-Juventus 2-0

21/12 Lazio-Inter 2-1

11/01 Lazio-Brescia 0-1

01/02 Lazio-Sampdoria 1-1

14/02 Lazio-Empoli 3-0

29/02 Lazio-Milan 0-1

14/03 Lazio-Udinese 2-2

04/04 Lazio-Siena 5-2

18/04 Lazio-Ancona 4-2

21/04 Lazio-Roma 1-1

02/05 Lazio-Reggina 1-1

16/05 Lazio-Modena 2-1

Totale: 10 vittorie, 4 pareggi, 3 sconfitte. 35 gol realizzati, 19 subiti

2004-05 (All. Domenico Caso, dalla 17.a giornata Giuseppe Papadopulo)

19/09 Lazio-Reggina 1-1

26/09 Lazio-Milan 1-2

17/10 Lazio-Chievo 0-1

27/10 Lazio-Messina 2-0

07/11 Lazio-Siena 1-1

14/11 Lazio-Bologna 2-1

28/11 Lazio-Cagliari 2-3

11/12 Lazio-Lecce 3-3

06/01 Lazio-Roma 3-1

16/01 Lazio-Palermo 1-3

23/01 Lazio-Sampdoria 1-2

02/02 Lazio-Brescia 0-0

13/02 Lazio-Atalanta 2-1

27/02 Lazio-Parma 2-0

12/03 Lazio-Inter 1-1

10/04 Lazio-Livorno 3-1

24/04 Lazio-Juventus 0-1

08/05 Lazio-Udinese 0-1

22/05 Lazio-Fiorentina 1-1

Totale: 6 vittorie, 6 pareggi, 7 sconfitte. 26 gol realizzati, 24 subiti

2005-06 (All. Delio Rossi)

28/08 Lazio-Messina 1-0

18/09 Lazio-Treviso 3-1

25/09 Lazio-Palermo 4-2

16/10 Lazio-Fiorentina 1-0

26/10 Lazio-Chievo 2-2

05/11 Lazio-Inter 0-0

04/12 Lazio-Siena 3-2

17/12 Lazio-Juventus 1-1

08/01 Lazio-Ascoli 4-1

21/01 Lazio-Cagliari 1-1

05/02 Lazio-Milan 0-0

11/02 Lazio-Udinese 1-1

26/02 Lazio-Roma 0-2

12/03 Lazio-Reggina 3-1

26/03 Lazio-Sampdoria 2-0

02/04 Lazio-Empoli 3-3

15/04 Lazio-Livorno 3-1

30/04 Lazio-Lecce 1-0

14/05 Lazio-Parma 1-0

Totale: 11 vittorie, 7 pareggi, 1 sconfitta. 34 gol realizzati, 18 subiti

2006-07 (All. Delio Rossi)

17/09 Lazio-Palermo 1-2

24/09 Lazio-Atalanta 1-0

15/10 Lazio-Cagliari 0-0

29/10 Lazio-Reggina 0-0

12/11 Lazio-Udinese 5-0

26/11 Lazio-Ascoli 3-1

10/12 Lazio-Roma 3-0

20/12 Lazio-Inter 0-2

14/01 Lazio-Siena 1-1

21/01 Lazio-Milan 0-0

18/02 Lazio-Torino 2-0

28/02 Lazio-Catania 3-1

04/03 Lazio-Sampdoria 1-0

18/03 Lazio-Empoli 3-1

07/07 Lazio-Messina 1-0

18/04 Lazio-Chievo 0-0

22/04 Lazio-Fiorentina 0-1

06/05 Lazio-Livorno 1-0

20/05 Lazio-Parma 0-0

Totale: 10 vittorie, 6 pareggi, 3 sconfitte. 25 gol realizzati, 9 subiti

2007-08 (All. Delio Rossi)

25/08 Lazio-Torino 2-2

15/09 Lazio-Empoli 0-0

26/09 Lazio-Cagliari 3-1

07/10 Lazio-Milan 1-5

28/10 Lazio-Udinese 0-1

03/11 Lazio-Fiorentina 0-1

25/11 Lazio-Parma 1-0

08/12 Lazio-Catania 2-0

15/12 Lazio-Juventus 2-3

13/01 Lazio-Genoa 1-2

03/02 Lazio-Sampdoria 2-1

17/02 Lazio-Atalanta 3-0

27/02 Lazio-Reggina 1-0

09/03 Lazio-Livorno 2-0

19/03 Lazio-Roma 3-2

29/03 Lazio-Inter 1-1

13/04 Lazio-Siena 1-1

04/05 Lazio-Palermo 1-2

18/05 Lazio-Napoli 2-1

Totale: 9 vittorie, 4 pareggi, 6 sconfitte. 28 gol realizzati, 23 subiti

2008-09 (All. Delio Rossi)

14/09 Lazio-Sampdoria 2-0

24/09 Lazio-Fiorentina 3-0

04/10 Lazio-Lecce 1-1

26/10 Lazio-Napoli 0-1

02/11 Lazio-Catania 1-0

09/11 Lazio-Siena 3-0

23/11 Lazio-Genoa 1-1

06/12 Lazio-Inter 0-3

20/12 Lazio-Palermo 1-0

18/01 Lazio-Juventus 1-1

25/01 Lazio-Cagliari 1-4

01/02 Lazio-Milan 0-3

14/02 Lazio-Torino 1-1

28/02 Lazio-Bologna 2-0

15/03 Lazio-Chievo 0-3

11/04 Lazio-Roma 4-2

26/04 Lazio-Atalanta 0-1

09/05 Lazio-Udinese 1-3

20/05 Lazio-Reggina 1-0

Totale: 8 vittorie, 4 pareggi, 7 sconfitte. 23 gol realizzati, 24 subiti

2009-10 (All. Ballardini, dalla 24.a giornata Edoardo Reja)

23/08 Lazio-Atalanta 1-0

12/10 Lazio-Juventus 0-2

23/09 Lazio-Parma 1-2

27/09 Lazio-Palermo 1-1

18/10 Lazio-Sampdoria 1-1

28/09 Lazio-Cagliari 1-1

08/11 Lazio-Milan 1-2

29/11 Lazio-Bologna 0-0

13/12 Lazio-Genoa 1-0

06/01 Lazio-Livorno 4-1

24/01 Lazio-Chievo 1-1

07/02 Lazio-Catania 0-1

27/02 Lazio-Fiorentina 1-1

14/03 Lazio-Bari 0-2

24/03 Lazio-Siena 2-0

03/04 Lazio-Napoli 1-1

18/04 Lazio-Roma 1-2

02/05 Lazio-Inter 0-2

15/05 Lazio-Udinese 3-1

Totale: 5 vittorie, 7 pareggi, 7 sconfitte. 20 gol realizzati, 21 subiti

2010-11 (All. Edoardo Reja)

12/09 Lazio-Bologna 3-1

22/09 Lazio-Milan 1-1

03/10 Lazio-Brescia 1-0

24/10 Lazio-Cagliari 2-1

07/11 Lazio-Roma 0-2

14/11 Lazio-Napoli 2-0

28/11 Lazio-Catania 1-1

03/12 Lazio-Inter 3-1

19/12 Lazio-Udinese 3-2

09/01 Lazio-Lecce 1-2

16/01 Lazio-Sampdoria 1-0

29/01 Lazio-Fiorentina 2-0

06/02 Lazio-Chievo 1-1

20/02 Lazio-Bari 1-0

06/03 Lazio-Palermo 2-0

19/03 Lazio-Cesena 1-0

10/04 Lazio-Parma 2-0

02/05 Lazio-Juventus 0-1

14/05 Lazio-Genoa 3-2

Totale: 13 vittorie, 3 pareggi, 3 sconfitte. 30 gol realizzati, 15 subiti

2011-12 (All. Edoardo Reja)

18/09 Lazio-Genoa 1-2

25/09 Lazio-Palermo 0-0

16/10 Lazio-Roma 2-1

26/10 Lazio-Catania 1-1

06/11 Lazio-Parma 1-0

26/11 Lazio-Juventus 0-1

05/12 Lazio-Novara 3-0

18/12 Lazio-Udinese 2-2

21/12 Lazio-Chievo 0-0

15/01 Lazio-Atalanta 2-0

01/02 Lazio-Milan 2-0

09/02 Lazio-Cesena 3-2

26/02 Lazio-Fiorentina 1-0

11/03 Lazio-Bologna 1-3

25/03 Lazio-Cagliari 1-0

07/04 Lazio-Napoli 3-1

22/04 Lazio-Lecce 1-1

02/05 Lazio-Siena 1-1

13/05 Lazio-Inter 3-1

Totale: 10 vittorie, 6 pareggi, 3 sconfitte. 28 gol realizzati, 16 subiti

2012-13 (All. Vladimir Petkovic)

02/09 Lazio-Palermo 3-0

23/09 Lazio-Genoa 0-1

30/09 Lazio-Siena 2-1

20/10 Lazio-Milan 3-2

31/10 Lazio-Torino 1-1

11/11 Lazio-Roma 3-2

27/11 Lazio-Udinese 3-0

02/12 Lazio-Parma 2-1

15/12 Lazio-Inter 1-0

05/01 Lazio-Cagliari 2-1

13/01 Lazio-Atalanta 2-0

26/01 Lazio-Chievo 0-1

09/02 Lazio-Napoli 1-1

25/02 Lazio-Pescara 2-0

10/03 Lazio-Fiorentina 0-2

30/03 Lazio-Catania 2-1

15/04 Lazio-Juventus 0-2

05/05 Lazio-Bologna 6-0

12/05 Lazio-Sampdoria 2-0

Totale: 13 vittorie, 2 pareggi, 4 sconfitte. 35 gol realizzati, 16 subiti

2013-14 (All. Vladimir Petkovic, dalla 18.a giornata Edoardo Reja)

25/08 Lazio-Udinese 2-1

15/09 Lazio-Chievo 3-0

25/09 Lazio-Catania 3-1

06/10 Lazio-Fiorentina 0-0

27/10 Lazio-Cagliari 2-0

03/11 Lazio-Genoa 0-2

02/12 Lazio-Napoli 2-4

15/12 Lazio-Livorno 2-0

06/01 Lazio-Inter 1-0

25/01 Lazio-Juventus 1-1

09/02 Lazio-Roma 0-0

23/03 Lazio-Sassuolo 3-2

09/03 Lazio-Atalanta 0-1

23/03 Lazio-Milan 1-1

30/03 Lazio-Parma 3-2

06/04 Lazio-Sampdoria 2-0

19/04 Lazio-Torino 3-3

05/05 Lazio-Verona 3-3

18/05 Lazio-Bologna 1-0

Totale: 10 vittorie, 6 pareggi, 3 sconfitte. 32 gol realizzati, 21 subiti

2014-15 (All. Stefano Pioli)

14/09 Lazio-Cesena 3-0

25/09 Lazio-Udinese 0-1

05/10 Lazio-Sassuolo 3-2

26/10 Lazio-Torino 2-1

03/11 Lazio-Cagliari 4-2

22/11 Lazio-Juventus 0-3

13/12 Lazio-Atalanta 3-0

05/01 Lazio-Sampdoria 3-0

18/01 Lazio-Napoli 0-1

24/01 Lazio-Milan 3-1

09/02 Lazio-Genoa 0-1

22/02 Lazio-Palermo 2-1

09/03 Lazio-Fiorentina 4-0

22/03 Lazio-Verona 2-0

12/04 Lazio-Empoli 4-0

26/04 Lazio-Chievo 1-1

29/04 Lazio-Parma 4-0

10/05 Lazio-Inter 1-2

25/05 Lazio-Roma 1-2

Totale: 12 vittorie, 1 pareggio, 6 sconfitte. 40 gol realizzati, 18 subiti

2015-16 (All. Stefano Pioli, dalla 32.a giornata Simone Inzaghi)

22/08 Lazio-Bologna 2-1

13/09 Lazio-Udinese 2-0

23/09 Lazio-Genoa 2-0

04/10 Lazio-Frosinone 2-0

25/10 Lazio-Torino 3-0

01/11 Lazio-Milan 1-3

22/11 Lazio-Palermo 1-1

04/12 Lazio-Juventus 0-2

14/12 Lazio-Sampdoria 1-1

06/01 Lazio-Carpi 0-0

24/01 Lazio-Chievo 4-1

03/02 Lazio-Napoli 0-2

11/02 Lazio-Verona 5-2

29/02 Lazio-Sassuolo 0-2

13/03 Lazio-Atalanta 2-0

03/04 Lazio-Roma 1-4

17/04 Lazio-Empoli 2-0

01/05 Lazio-Inter 2-0

15/05 Lazio-Fiorentina 2-4

Totale: 10 vittorie, 3 pareggi, 6 sconfitte. 32 gol realizzati, 23 subiti

2016-17 (All. Simone Inzaghi)

27/08 Lazio-Juventus 0-1

17/09 Lazio-Pescara 3-0

25/09 Lazio-Empoli 2-0

16/10 Lazio-Bologna 1-1

26/10 Lazio-Cagliari 4-1

30/10 Lazio-Sassuolo 2-1

20/11 Lazio-Genoa 3-1

04/12 Lazio-Roma 0-2

18/12 Lazio-Fiorentina 3-1

08/01 Lazio-Crotone 1-0

15/01 Lazio-Atalanta 2-1

28/01 Lazio-Chievo 0-1

13/02 Lazio-Milan 1-1

26/02 Lazio-Udinese 1-0

13/03 Lazio-Torino 3-1

09/04 Lazio-Napoli 0-3

23/04 Lazio-Palermo 6-2

07/05 Lazio-Sampdoria 7-3

21/05 Lazio-Inter 1-3

Totale: 12 vittorie, 2 pareggi, 5 sconfitte. 40 gol realizzati, 23 subiti

2017-18 (All. Simone Inzaghi)

20/08 Lazio-Spal 0-0

10/09 Lazio-Milan 4-1

20/09 Lazio-Napoli 1-4

01/10 Lazio-Sassuolo 6-1

22/10 Lazio-Cagliari 3-0

26/11 Lazio-Fiorentina 1-1

11/12 Lazio-Torino 1-3

23/12 Lazio-Crotone 4-0

21/01 Lazio-Chievo 5-1

24/01 Lazio-Udinese 3-0

05/02 Lazio-Genoa 1-2

19/02 Lazio-Verona 2-0

03/03 Lazio-Juventus 0-1

18/03 Lazio-Bologna 1-1

31/03 Lazio-Benevento 6-2

15/04 Lazio-Roma 0-0

22/04 Lazio-Sampdoria 4-0

06/05 Lazio-Atalanta 1-1

20/05 Lazio-Inter 2-3

Totale: 9 vittorie, 5 pareggi, 5 sconfitte. 45 gol realizzati, 21 subiti

2018-19 (All. Simone Inzaghi)

18/08 Lazio-Napoli 1-2

02/09 Lazio-Frosinone 1-0

23/09 Lazio-Genoa 4-1

07/10 Lazio-Fiorentina 1-0

29/10 Lazio-Inter 0-3

04/11 Lazio-Spal 4-1

25/11 Lazio-Milan 1-1

08/12 Lazio-Sampdoria 2-2

22/12 Lazio-Cagliari 3-1

29/12 Lazio-Torino 1-1

27/01 Lazio-Juventus 1-2

07/02 Lazio-Empoli 1-0

02/03 Lazio-Roma 3-0

17/03 Lazio-Parma 4-1

07/04 Lazio-Sassuolo 2-2

10/04 Lazio-Udinese 2-0

20/04 Lazio-Chievo 1-2

05/05 Lazio-Atalanta 1-3

20/05 Lazio-Bologna 3-3

Totale: 9 vittorie, 5 pareggi, 5 sconfitte. 36 gol realizzati, 25 subiti

2019-20 (All. Simone Inzaghi)

01/09 Lazio-Roma 1-1

22/09 Lazio-Parma 2-0

29/09 Lazio-Genoa 4-0

19/10 Lazio-Atalanta 3-3

30/10 Lazio-Torino 4-0

10/11 Lazio-Lecce 4-2

01/12 Lazio-Udinese 3-1

07/12 Lazio-Juventus 3-1

11/01 Lazio-Napoli 1-0

18/01 Lazio-Sampdoria 5-1

02/02 Lazio-Spal 5-1

05/02 Lazio-Verona 0-0

16/02 Lazio-Inter 2-1

29/02 Lazio-Bologna 2-0

Lazio-Fiorentina

Lazio-Milan

Lazio-Sassuolo

Lazio-Cagliari

Lazio-Brescia

Totale: 11 vittorie, 3 pareggi, 0 sconfitte. 39 gol realizzati, 11 subiti (cinque incontri da disputare)

Numeri finali

Dunque da come si evince dalle statistiche complessive in questi 32 campionati la squadra biancoceleste ha ottenuto tante vittorie davanti al proprio pubblico; per quanto riguarda la miglior stagione casalinga con il torneo a 18 squadre bisogna tornare indietro nel 1999-2000, ovvero l’anno dello scudetto, con un ruolino di 13 vittorie e 4 pareggi (43 punti in totale) senza nessuna sconfitta evento mai verificatosi dal 1988 ad oggi, anche se va ricordato che in questa stagione la Lazio di mister Simone Inzaghi è ancora imbattuta e dunque se si tornasse a giocare potrebbe eguagliare questo favoloso record.

Per quanto concerne i campionati a 20 squadre la palma del migliore spetta al tecnico Vladimir Petkovic che nel suo primo campionato a Roma (stagione 2012-13) ottenne 41 punti, seguito da Delio Rossi che nel 2005-06 di punti casalinghi ne fece 40.

Ovviamente il boemo Zdenek Zeman ha la squadra con il miglior attacco casalingo con 51 reti (1994-95, torneo con 18 squadre), mentre la Lazio di Simone Inzaghi nel 2017-18 realizzò 45 gol che fino ad ora è il miglior bottino nei tornei a 20 squadre (quest’anno lo score è fermo a 36 e quindi battibile).

In totale da quando il club romano è tornato nella massima serie le gare giocate a Roma in Serie A sono state 571, con 311 vittorie (54,4%), 153 pareggi (26,8%) e 107 sconfitte (18,8%) e dunque una buonissima media considerando che ci sono state le prime stagioni con Gianmarco Calleri e alcune con Claudio Lotito che la squadra non partiva certo per lottare per le prime posizioni.

Le reti realizzate sono state 1060 (1,85 a partita), mentre quelle subite sono 562 (0.98 a gara) per una differenza reti di +498.