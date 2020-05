Arrivano indiscrezioni dalla Spagna che danno Dries Mertens al Milan. Ecco i dettagli

Dries Mertens sta facendo parlare di sé in questo periodo. Inseguito dall’Inter, dalla Roma, dal Monaco, dal Chelsea e addirittura dalla Cina, pare che il belga lascerà Napoli a fine stagione. Dalla Spagna, precisamente dal portale Todo Fichajes, arriva una notizia che può far tremare la Serie A: Dries Mertens sarà il primo acquisto del Milan per la prossima stagione e addirittura potrebbe essere annunciato ufficialmente già la prossima settimana.

Ecco i dettagli di Dries Mertens al Milan

L’attaccante belga è in scadenza di contratto con il Napoli e dopo varie discussioni sul rinnovo, a termine della stagione lascerà la maglia azzurra a parametro zero alla luce di un contratto in scadenza, finora non rinnovato. Pare che il Milan avrebbe battuto la concorrenza sul tempo sfruttando la volontà del giocatore di restare in Italia e di giocare al Meazza, teatro che negli scorsi giorni avrebbe potuto accogliere ma con i colori nerazzurri. Quest’indiscrezione è come un fulmine a ciel sereno e se risultasse vera potrebbe avere riscontri anche sulla permanenza in rossonero di Zlatan Ibrahimovic. Da una parte l’arrivo dell’attaccante belga potrebbe convincere Ibrahimovic a firmare nuovamente per i rossoneri, dall’altra parte potrebbe escludere la permanenza in rossonero di Ibrahimovic sia a causa dell’incompatibilità tattica e sia per questioni economiche legate al monte ingaggi.