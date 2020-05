Serie A, ecco quando riprendono gli allenamenti: le date squadra per squadra

Dopo le varie polemiche a causa della ripresa degli allenamenti a scaglioni è stato deciso di far riprendere gli allenamenti a partite da lunedì 4 maggio a tutte le società di Serie A. Questa la circolare inviata ai prefetti che dà via libera agli allenamenti individuali per i calciatori nei propri centri sportivi, ovviamente rispettando le direttive per evitare il contagio del coronavirus. “E’ consentita, anche agli atleti e non, di discipline non individuali, come a ogni cittadino, l’attività sportiva individuale, in aree pubbliche o private“.

Ecco le date di rientro delle varie squadre di Serie A

Ecco, squadra per squadra, quando riprenderanno gli allenamenti. Molte inizieranno già da domani, altre che pensavano di poter partire per prime, scenderanno in campo dopo altre squadre. Di seguito i casi, squadra per squadra.

Atalanta – Nessuna comunicazione ufficiale;

Bologna – Da martedì 5 maggio i giocatori potranno allenarsi a livello individuale con accesso ai campi mentre spogliatoi, palestre e uffici rimarranno chiusi;

Brescia – Nessuna comunicazione ufficiale;

Cagliari – Via libera da parte della Regione Sardegna ma nessuna comunicazione ufficiale da parte della società;

Fiorentina – Nessuna comunicazione ufficiale;

Genoa – Nessuna comunicazione ufficiale;

Inter – Da martedì 5 maggio i giocatori potranno allenarsi in gruppi di 3-4 giocatori, con accesso a solo ai 4 campi del centro sportivo;

Juventus – Nessuna comunicazione ufficiale ed alcuni giocatori che ancora devono rientrare a Torino;

Lazio – Da mercoledì 6 maggio i giocatori potranno allenarsi in maniera individuale a Formello;

Lecce – Nessuna comunicazione ufficiale, ma tutti i giocatori sono rimasti a Lecce e quindi potrebbero riprendere ad allenarsi già da domani;

Milan – Riprenderanno gli allenamenti solo dopo l’approvazione del protocollo e dopo aver effettuato il tampone sia giocatori che staff;

Napoli – Nessuna comunicazione ufficiale, ma la ripresa è prevista tra giovedì 7 e venerdì 8 maggio;

Parma – Da lunedì 4 maggio il centro sportivo di Collecchio sarà riaperto per gli allenamenti individuali, ma il club è in attesa del protocollo sanitario;

Roma – I giocatori e staff si ritroveranno da domani lunedì 4 maggio a Trigoria ma solo per le visite mediche e da mercoledì 6 maggio riprenderanno gli allenamenti;

Sampdoria – Nessuna comunicazione ufficiale;

Sassuolo – Da lunedì 4 maggio i giocatori riprenderanno gli allenamenti a gruppi scaglionati con docce e palestre chiuse;

Spal – Come il Parma, attende il protocollo sanitario per riprendere gli allenamenti;

Torino – Nessuna comunicazione ufficiale ma si presume la ripresa non prima di giovedì o venerdì in gruppi di sei giocatori alla volta;

Udinese – Nessuna comunicazione ufficiale;

Verona – Nessuna data ancora sulla ripresa ma da domani inizieranno i test per giocatori e staff.