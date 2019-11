Pescara-Cremonese: diretta tv e streaming, dove vedere il match Serie B oggi 22 novembre

Questa sera alle ore 21 allo stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia si sfideranno Pescara-Cremonese per l’anticipo della tredicesima giornata del campionato di Serie B.

Pescara-Cremonese, presentazione del match

Come ogni campionato cadetto la classifica è molto corta, basti pensare che nell’incontro odierno il Pescara si trova al quarto posto con 19 punti, mentre la Cremonese è quindicesima, ma solamente con quattro punti in meno e dunque se dovesse arrivare un blitz esterno, si porterebbe ad un solo punto dagli adriatici.

Sarà una gara molto importante sulla quale ci sarà l’incognita della sosta per le nazionali perchè si sa che quando si torna a giocare a due settimane di distanza dall’ultima volta, molte cose potrebbero cambiare; nell’ultimo turno le due squadre avevano ottenuto due belle vittorie: i padroni di casa in trasferta ad Empoli per 2-1 con reti di Bettella e Galano, mentre gli ospiti in casa contro la Salernitana per 1-0 grazie al gol decisivo di Ciofani.

I grigiorossi in realtà fino a questo momento sono un pò la delusione della cadetteria visto che erano partiti per un stagione di vertice e a farne le spese è stato il tecnico Massimo Rastelli, esonerato lo scorso 8 ottobre per far posto a Marco Baroni che in realtà è partito in maniera negativa con due sconfitte e due pareggi prima della vittoria citata precedentemente contro la Salernitana.

Il Pescara del tecnico Luciano Zauri, dopo un inizio difficile dovuto anche a parecchi infortuni, è tornata in linea con le aspettative iniziali e il quarto posto a solo due punti dal Crotone secondo, fanno ben sperare per il prossimo futuro; brava è stata la società a dare fiducia al tecnico aquilano che piano piano è riuscito a migliorare la situazione con tre vittorie nelle ultime quattro gare.

I precedenti in terra abruzzese sono dodici con i biancazzurri in vantaggio per otto vittorie ad una con tre pareggi; nelle ultime due stagioni la gara è terminata a reti bianche, mentre l’ultimo successo degli adriatici risale alla stagione 2005-06 per 3-1, mentre l’unica affermazione dei grigiorossi è datata stagione 1981-82 per 0-2; la curiosità è che negli ultimi nove match gli ospiti sono riusciti a segnare solamente una rete.

L’arbitro dell’incontro sarà Riccardo Ros di Pordenone, coadiuvato dagli assistenti Manuel Robilotta di Sala Consilina (Salerno) e Antonio Vano di Napoli.

Pescara-Cremonese, probabili formazioni

Pescara (4-3-1-2): Kastrati; Masciangelo, Scognamiglio, Bettella, Ciofani, Memushaj, Palmiero, Busellato, Machin, Galano, Borrelli.

Cremonese (3-5-2): Agazzi; Terranova, Bianchetti, Ravanelli, Mogos, Valzania, Gustafson, Michael, Migliore, Ceravolo, Ciofani.

Pescara-Cremonese, diretta tv e streaming

Il match Pescara-Cremonese, valevole per la tredicesima giornata del campionato cadetto sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN, il match in programma oggi alle ore 21 con telecronaca di Edoardo Testoni e commento tecnico dell’ex calciatore Alessandro Budel, sarà visibile su diversi dispositivi come pc, smartphone e tablet sulle smart tv più moderne che supportano la app, oppure su tutti i televisori collegando un decoder Sky Q o una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o Playstation 4.

Un’altra possibilità per vedere la partita sul proprio televisore è rappresentata dall’utilizzo di strumenti quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Inoltre poco dopo il fischio finale sarà possibile guardare on demand gli highlights o anche la replica dell’intero incontro.