Benevento: quante partite mancano alle Streghe per la promozione matematica in Serie A?

Il Benevento non si ferma più: con la vittoria di oggi per 3-1 contro lo Spezia (primo tempo chiuso in svantaggio) sono 17 i risultati utili consecutivi con 14 vittorie e 3 pareggi. La squadra allenata da Pippo Inzaghi è ormai proiettata verso la vittoria del campionato di Serie B e il ritorno in Serie A dopo due stagioni in cadetteria. Ma quanto manca al Benevento per la promozione matematica nella massima categoria?

Crotone-Benevento match della promozione?

Il Benevento in questo momento si trova a +20 dal terzo posto in classifica occupato da Frosinone (che sta giocando proprio in questo momento contro la Salernitana) e Crotone. La situazione in zona playoff è molto intensa con molte squadre racchiuse in pochi punti ed è molto probabile che il vantaggio di 20 punti del Benevento sul terzo posto possa aumentare nel corso delle prossime giornate. Ma, considerando che questo vantaggio di 20 punti delle Streghe sulle squadre avversarie non cambi, vediamo insieme quando potrebbe arrivare la promozione matematica al prossimo campionato di Serie A: la data da segnare sul calendario è il 13 aprile, quando il Benevento sarà ospite del Crotone, altra squadra in lotta per la promozione diretta nella massima categoria. Se i ragazzi di Inzaghi dovessero vincere le prossime sei partite, la promozione diretta in Serie A sarebbe matematica visto il vantaggio di 20 punti irrecuperabile per le altre squadre in sole sei giornate. Invece per la vittoria del campionato di Serie B potrebbe essere necessaria anche una settima vittoria che potrebbe arrivare il 18 aprile in casa contro il Venezia, ex squadra proprio di Pippo Inzaghi. Eppure, i tifosi delle Streghe sognano di poter festeggiare la promozione in casa e questo sogno potrebbe avverarsi nel caso in cui il vantaggio di 20 punti sulle inseguitrici dovesse aumentare nelle prossime cinque giornate: in questo caso, il Benevento festeggerebbe la promozione nel proprio stadio vincendo il derby campano contro la Juve Stabia il 4 aprile.

Le ipotesi sono tante ma l’unica cosa certa è che il lavoro svolto da Inzaghi e i suoi ragazzi quest’anno è stato fantastico e i tifosi beneventani si stanno godendo appieno questa stagione ricca di soddisfazioni e record.