Serie B, Benevento: tutti i numeri incredibili della squadra di Pippo Inzaghi

Il Benevento di mister Pippo Inzaghi prima della sospensione forzata per l’emergenza Coronavirus stava sbaragliando la concorrenza della Serie B, grazie a un dominio assoluto che attualmente la vede al primo posto e con un piedi e tre quarti in Serie A. Di seguito andremo a vedere tutti i record della squadra giallorossa maturati fin qui e che stanno facendo la storia del torneo cadetto.

Benevento, numeri da record

In esame ovviamente abbiamo preso in considerazione i campionati a venti squadre che alla 28.a giornata vede le Streghe a 69 punti, 21 vittorie e un clamoroso +39 di differenza reti: mai era successo a questo punto della stagione e il record di queste tre specialità è a un passo, perchè l’Ascoli nella stagione 1977-78, finì con 87 punti, 26 successi e +43 tra gol fatti e subiti, mentre per quanto riguarda le sconfitte, attualmente i giallorossi ne hanno subita solamente una, è più precisamente lo scorso 26 ottobre a Pescara (4-0 il finale); la squadra con meno ko è stata il Perugia che nella stagione 1984-85 perse solamente una gara (31.a giornata per 4-1 a Pisa) ma che alla fine gli fu fatale perchè per un solo punto non riuscì a salire nella massima serie.

Il Benevento ha il merito anche di avere il miglior attacco e la difesa meno battuta del torneo grazie ai 54 gol realizzati e solamente i 15 subiti; per quanta riguarda la prima voce la squadra di Inzaghi insegue il Milan che nel campionato 1982-83 terminò con il record di 77 reti, mentre per la seconda, ormai non c’è più niente da fare perchè le miglior difesa all-time nei tornei a venti squadre appartiene al Genoa che nel 1988-89 ne incassò solo 15. C’è da considerare anche il vantaggio sulla seconda che in questo momento è il +20 sul Crotone (49 punti) e potrebbe essere battuto il +27 dell’Ascoli che sempre nel campionato nel 1977-78 terminò con + 27 sul Lecce secondo.

E pensare che la stagione era iniziata nel peggiore dei modi con l’eliminazione dal secondo turno di Coppa Italia per mano del Monza capace di espugnare per 4-3 il Ciro Vigorito; il campionato era cominciato con cinque vittorie e tre pareggi, prima della prima sconfitta (unica) sul campo del Pescara con un roboante 4-0 che ha aveva fatto storcere la bocca a parecchi tifosi soprattutto per il mondo in cui era venuta, ma da quel giorno in poi i giallorossi hanno cominciato la loro striscia incredibile fatta di nove vittorie e un pareggio (sul campo della Juve Stabia per 1-1) fino alla sosta invernale. Alla ripresa invece si sono registrati sette successi su nove con due pareggi casalinghi per 1-1 (Pisa e Salernitana). In tutto ciò vanno registrati le undici gare senza subire reti (al massimo un gol al passivo) i tre poker e la cinquina inflitta al Trapani, e la famosa partita all’Adriatico è stata l’unica senza gol all’attivo.

A questo punto i campani potrebbero essere fermati solamente per l’eventuale blocco delle retrocessioni dalla Serie A qualora il campionato non riuscisse a terminare a causa il Covid-19, un’ipotesi che il presidente Oreste Vigorito non vuole prendere in considerazione perchè ovviamente dopo una stagione del genere sarebbe una vera e propria beffa, ma questo si potrà sapere solamente nelle prossime settimane, sperando che tutto finisca per il meglio.