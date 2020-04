Sossio Aruta è il terzo classificato dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. I più giovani non sanno che dietro al personaggio televisivo c’è un bomber dei campi provinciali soprannominato ‘Re Leone’ per la grinta messa sul terreno di gioco. Sossio Aruta vanta oltre 700 partite e più di 350 gol tra campionati calcistici professionisti e dilettanti.

Soltanto dopo aver appeso le scarpette al chiodo, l’ex attaccante si è dedicato alla carriera televisiva partecipando a trasmissioni come Uomini e Donne, Ciao Darwin e altre, fino ad arrivare al podio del Gf Vip 4.

Gli inizi e il debutto in Serie C2

Sossio Aruta nato a Castellamare di Stabia, debutta nel mondo del calcio nel 1988, nel Campionato Interregionale con la maglia del Sant’Antonio Abate. L’anno seguente passa nella stessa categoria al Savoia. Con la maglia dei bianchi realizza 16 gol, vince il Campionato Interregionale e si fa notare dal Francavilla in Serie C2. Nel 1990 il giovane Re Leone inizia ad assaporare il calcio professionistico. L’esperienza abruzzese dura 3 anni nei quali mette a segno 13 gol in 77 match. Nella stagione 1993-1994 accetta di retrocedere di categoria con il Taranto. In Puglia Aruta ci resta 4 anni, portando la squadra dai Dilettanti alla Serie C2, vincendo il Campionato Nazionale Dilettanti e realizzando il record di 4 gol in una sola partita.

L’approdo in Serie B

Sossio Aruta nel 1996 passa al Benevento e dopo un solo anno con le Streghe viene acquistato dal Pescara in Serie B. Il bomber campano nel campionato cadetto realizza 3 gol in 19 presenze. La squadra abruzzese finisce la stagione al 13esimo posto in campionato, raggiungendo gli ottavi di finale in Coppa Italia. Dopo qualche mese alla Fermana, Aruta viene acquistato dall’Ascoli. Nelle Marche l’accoglienza è da top player, infatti l’attaccante campano è l’acquisto più dispendioso dell’anno per la società bianconera. Nonostante con Eddy Baggio (fratello di Roberto – ndr) formi una delle coppie d’attacco più forti della Serie C1, Aruta non riesce a ricambiare sul campo l’affetto ai tifosi.

I litigi con Capuano e il ritorno in D

Nel 2000 Aruta torna al Benevento e a gennaio 2001 viene girato in prestito alla Puteolana, squadra allenata da Ezio Capuano. Nel club di Pozzuoli il bomber campano è l’uomo di punta ma le sue prestazione anche a causa di alcuni infortuni, sono molto al di sotto delle aspettative. Sossio Aruta litiga prima con Capuano per i pochi minuti giocati e poi con Delli Santi, suo allenatore al Benevento. Sossio dopo una buona stagione con il Frosinone in Serie C2 dove segna 15 gol in 30 partite, torna in campo col Savoia in Serie D per cercare il rilancio.

La partecipazione al reality Campioni e il debutto in Champions League

Sossio Aruta nel 2005 partecipa al reality di Italia 1, Campioni, il sogno. Gioca in Serie D con la maglia della Cervia, sotto la guida di Ciccio Graziani. La sua presenza al programma televisivo presentato da Ilaria D’amico è il suo vero debutto nel mondo dello spettacolo. Prima di tentare la carriera televisiva, Sossio Aruta gioca diversi anni nelle serie minori e approda nel campionato del San Marino con la maglia del club Tre Fiori. Il 2010 per il Re Leone è un anno da incorniciare: vince lo scudetto sammarinese e il titolo di capocannoniere (14 gol – ndr), la Coppa titano e debutta in Champions League. L’esordio in campo internazionale arriva il 30 giugno 2010 nei preliminari della Coppa dalle grandi orecchie. Aruta gioca titolare nella gara di andata persa per 3-0 contro i montenegrini del Rudar Pljevlja. Nel 2018 Aruta debutta anche in Europa League sempre con i Tre Fiori. Subentrando dalla panchina contribuisce alla vittoria casalinga per 3-0 contro i gallesi del Bala Town (prima vittoria assoluta per il club sammarinese nelle coppe europee – ndr).

La carriera televisiva

Dal 2015 la carriera di calciatore viaggia parallelamente a quella televisiva. Debutta nel programma cult del pomeriggio di Canale 5, Uomini e Donne. Successivamente è ospite di Amici di Maria De Filippi, concorrente di Temptetion Island con l’attuale compagna Ursula Bennardo e caposquadra della 7 puntata di Ciao Darwin 8. L’ultima partecipazione trionfale al Grande Fratello Vip 4 porta molta popolarità a Sossio Aruta che intanto risulta calcisticamente tesserato con il Mesagne (Prima categoria pugliese – ndr).