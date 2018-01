La Juventus questa volta non vince 1-0, ma con due reti. Tutte e due entrambe nel secondo tempo, prima con Khedira in 11 contro 9 dopo le espulsioni di Bastien e poi di Cacciatore. Poi il raddoppio con Higuain che dopo sei gare di astinenza riesce a trovare la via del gol. Bianconeri che con questa vittoria rimangono nella scia del Napoli e gli mettono pressione in vista della gara di domani contro il Bologna in casa.



90′- L’arbitro assegna prima i cinque minuti poi li toglie dopo aver consultato le due panchine.

89′- Esce Higuain ed entra Bentancur.

87′- GOOLLLLL!!! 0-2 Higuain. Il Pipita raccoglie un cross di Douglas Costa che di testa schiaccia la palla in rete.

85′- Pjanic fermato in area di rigore dalla retroguardia clivense.

81′- Conclusione di Bernardeschi da lontano che termina alta sopra la traversa.

77′- Radovanovic riesce a involarsi verso Sczenzny ma il portiere della Juve lo anticipa e salva il risultato da un possibile gol.

75′- Cross di Douglas Costa ma nessuno compagno in area prende la palla.

72′- Benatia ferma Birsa in fallo laterale.

70′- Destro di Higuain con Sorrentino che para.

66′- GOOLLLL!!!! 0-1 Samir Khedira che arriva da dietro e fa partire un destro violento che termina in rete di Sorrentino.

63′- Traversone di De Sciglio che viene allontanato dalla difesa clivense.

61′- Espulso Cacciatore per simulazione.

59′- Cacciatore riceve da Jeruziski la palla e colpisce di testa facendosi male anche e la palla viene ben intercettata da Szcezcny.

58′- Sorrentino sbaglia il controllo e si complica la vita, ma poi riesce ad allontanare la palla.

55′- Colpo di testa di Douglas Costa su cross di Pjanic.

53′- Douglas Costa crossa in area e Mandzukic la prende e tira, ma Sorrentino non si lascia sorprendere.

50′- Higuain stava per imbeccarsi in area, ma l’attaccante della Juve viene fermato da due difensori clivensi.

47′- Tiro di Douglas Costa che va di poco a lato.

45′- Iniziata la ripresa.

SECONDO TEMPO

45’+1′- L’arbitro determina la fine della prima frazione.

45’+1′-Destro di Khedira con Sorrentino attento para anche questo.

44′-Ci sarà solo un minuto di recupero.

42′-Khedira per Pjanic che getta la palla di poco a lato.

40′-Punizione a sorpresa di Pjanic che getta il pallone in avanti senza trovare nessuno e la palla termina in fallo laterale.

38′-Fallo di Asamoah su Hetemaj. Si riparte con un calcio di punizione per il Chievo.

36′-Giallo per Bastien dopo trenta secondi e quindi rosso. Chievo in dieci.

35′-Pjanic per Higuain che va in area e lo ferma uno dei difensori del Chievo in fallo laterale.

34′-Bastien su Asamoah che lo getta a terra e guadagna un cartellino giallo.

33′-Cacciatore tocca male un pallone mandato in area da Pjanic, ma interviene Sorrentino che la fa sua e fa ripartire l’azione per i clivensi.

31′-Mani di Higuain che becca anche lui l’ammonizione.

30′-Punizione di Pjanic ribattuta dalla barriera del Chievo.

28′-Atterrato Higuain ed è punizione per la Juve.

26′-Punizione di Birsa che la prende Bastien, ma la retroguardia bianconera si salva e spazza.

24′-Fallo di Asamoah su Birsa che guadagna il cartellino giallo.

21′-Cross di Asamoah che viene intercettato dalla difesa del Chievo.

19′-Tiro di Pjanic da lontano, senza problemi per Sorrentino.

15′-Tiro di Pucciarelli Szczesny è molto attento a far sua la palla e a far ripartire l’azione.

11′-Tiro di Higuain ma viene fermato abbastanza bene dalla retroguardia clivense.

8′-Tiro pericoloso di Douglas Costa ma va alto sopra la traversa.

5′-Higuain riesce ad entrare in area di rigore ma viene subito fermato dalla difesa clivense.

3′-Asamoah fermato da Bastien in corner.

1′- Si parte!!!!

20:35- FORMAZIONE UFFICIALE CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Tomovic, Dainelli, Bani, Jaroszynski; Cacciatore, Bastien, Radovanovic, Hetemaj, Jaroszynski; Birsa; Pucciarelli. All.Maran

20:30- FORMAZIONE UFFICIALE JUVENTUS (4-3-3):Szczesny; De Sciglio, Barzagli, Benatia, Asamoah; Khedira, Pjanic, Sturaro; Douglas Costa, Hiiguain, Mandzukic. All. Allegri

20:15- Amici di Supernews benvenuti alla diretta scitta di Chievo-Juventus. Tra poco conosceremo le scelte dei due allenatori Maran e Allegri.

19:10- PROBABILE FORMAZIONE CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino-Cacciatore-Bani-Tomovic-Gobbi-Bastien-Radovanovic-Hetemaj-Birsa-Stepinski-Pucciarelli. All. Maran

19:00- PROBABILE FORMAZIONE JUVENTUS (4-3-3): Szczesny-Lichtsteiner-Benatia-Barzagli-Asamoah-Khedira-Pjanic-Sturaro-Douglas Costa-Higuain-Mandzukic. All. Allegri

La Juventus continua l’inseguimento al Napoli e si trova in questa giornata il Chievo sulla sua strada. Obiettivo dei bianconeri tornare in vetta per una notte prima che domani il Napoli in casa giochi con il Bologna. I campioni d’Italia vogliono ritornare lassù e dovranno provarci ancora senza Buffon. Il capitano ha recuperato dagli acciacchi, ma Allegri non se la sente a schierarlo e lo manderà ancora una volta in panchina. C’è da battere Sorrentino che è uno dei portieri in alcune gare difficile da superare in quanto sfoggia sempre delle formidabili parate.

Nel Chievo giocheranno ancora una volta titolari Bastien e Stepinski, lanciati da Maran durante la prima parte di stagione e ora messi al posto di partenti o infortunati. A far coppia con Stepinski ci sarà Pulciarelli con dietro loro Birsa pronto a sfornare assist. In difesa per quanto riguarda i biancoeri Allegri sceglierà Benatia e Barzagli e sulle fasce Liechtenstein e Asamoah. Sturaro al posto di Matuidi forse ma non ancora sicuro. La coppia d’attacco sarà guidata da Higuain e Mandzukic, supportati da Douglas Costa. Un 4-3-3 che spera Allegri porterà ancora una volta i suoi frutti.