Il Monaco è la prima semifinalista di Coupe de la Ligue.

La formazione del Principato ha vinto per 2-1 in trasferta sul campo del Nizza, che ha dovuto fare a meno dell’infortunato Mario Balotelli, centrando così la qualificazione per il penultimo atto della competizione nazionale che vedrà domani sera impegnato il PSG contro l’Amiens.

Ad aprire le marcature, per gli ospiti, è stato Thomas Lemar, in rete dopo appena 180 secondi. Passa un quarto d’ora ed i padroni di casa trovano il pareggio con Alassane Plea, ma a pochi minuti dal termine della prima frazione è Adama Diakhaby a trovare il gol vittoria.

In evidenza, fra gli altri, l’ex calciatore della Lazio Keita Baldé, autore dei due assist che hanno portato al successo la squadra per la quale veste i colori dall’agosto scorso.

Nizza-Monaco 1-2 [3′ Lemar (M), 18′ Plea (N), 37′ Diakhaby (M)]

Quarti di finale Coupe de la Ligue, Allianz Riviera (Nizza)

SECONDO TEMPO

90+4′ – È FINITA! Il Monaco vince sul campo del Nizza e centra le semifinali di Coupe de la Ligue: successo per 2-1, reti di Lemar e Diakhaby.

90′ – Quattro minuti di recupero.

88′ – SOSTITUZIONE MONACO: fuori Keita, dentro N’Doram.

85′ – Plea sovrasta Glik nel duello aereo ma non riesce ad indirizzare verso la porta il pallone colpito di testa.

81′ – SOSTITUZIONE NIZZA: tocca a Vincent Koziello. Fuori Jean-Michael Seri!

80′ – Ammonito Rony Lopes.

77′ – SOSTITUZIONE NIZZA: entra Ganago al posto di Srarfi.

76′ – Poco meno di un quarto d’ora al fischio finale, con il Monaco ad un passo dalle semifinali di Coupe de la Ligue. Il Nizza ha bisogno di almeno un gol per portare la sfida ai calci di rigore.

69′ – SOSTITUZIONE NIZZA: c’è Cyprien al posto di Lees-Melou.

68′ – Jemerson si prende un rischio enorme intervenendo in scivolata su Saint-Maximin al limite dell’area, sarà calcio di punizione da zona interessante in favore del Nizza.

67′ – SOSTITUZIONE MONACO: fuori Diakhaby, dentro Rony Lopes.

64′ – Clamorosa opportunità per il Nizza! Glik liscia completamente il pallone, ne approfitta Plea che crossa a ridosso dell’area piccola per Lees-Melou, il quale inspiegabilmente è riuscito a sbagliare davanti alla porta un colpo di testa davvero facile.

61′ – SOSTITUZIONE MONACO: entra Stevan Jovetic al posto di Guido Carrillo.

58′ – Occasione per il Monaco con Keita: ottimo intervento in chiusura da parte di Sarr sull’ex calciatore della Lazio, che si è visto sfumare una grossa chance da gol.

54′ – Più Nizza che Monaco in questa prima parte della ripresa. I rossoneri cercano disperatamente il gol del pareggio.

50′ – Piove forte all’Allianz Riviera. Le condizioni climatiche potrebbero disturbare le azioni offensive delle squadre in campo.

47′ – Tentativo di Lees-Melou dalla distanza, intervento in tuffo di Benaglio a salvare il Monaco.

46′ – INIZIATA LA RIPRESA DI NIZZA-MONACO!

PRIMO TEMPO

45+2′ – FINE PRIMO TEMPO! Squadre negli spogliatoi: dopo 45′, Monaco in vantaggio per 2-1 sul Nizza nel primo quarto di finale di Coupe de la Ligue.

45′ – Cartellino giallo per Diakhaby.

41′ – Lees-Melou dalla distanza!!! Occasione per il Nizza con la conclusione da fuori area da parte dell’ex giocatore del Digione.

37′ – TORNA AVANTI IL MONACO! Secondo assist della serata da parte di Keita per Adama Diakhaby, che anticipa un inesistente Burner e col destro trafigge Benitez dalla zona del dischetto.

34′ – Ampiamente superata la prima mezz’ora di gioco. Le due squadre attaccano senza sosta, non mancano le occasioni da gol ma il punteggio rimane invariato.

28′ – Si gioca a ritmi altissimi all’Allianz Riviera: ancora 1-1 tra Nizza e Monaco. Al gol di Lemar per gli ospiti, ha risposto Alassane Plea dopo un quarto d’ora.

22′ – Cross di Saint-Maximin, Jemerson anticipa Plea e appoggia il pallone in calcio d’angolo.

18′ – PAREGGIO DEL NIZZA!! Alassane Plea parte sul filo del fuorigioco approfittando di un errore della difesa del Monaco: nessun problema per il francese di origine maliana, che ha vinto il contrasto con Jemerson insaccando poi in rete da due passi.

13′ – Gol annullato a Thomas Lemar: posizione di fuorigioco!

12′ – Ammonito Burner.

10′ – Assedio Nizza! Questa volta è Bassem Srarfi a provarci col mancino, palla sul fondo.

9′ – Gran giocata di Saint-Maximin, che salta Sidibé e poi calcia in porta: comodo intervento in tuffo per Benaglio.

6′ – Il Nizza prova a sfondare alla ricerca del gol del pareggio. La difesa del Monaco non ha avuto particolari problemi finora a respingere gli attacchi dei padroni di casa.

3′ – MONACO IN VANTAGGIO!!!! THOMAS LEMAR HA COLPITO!! Traversone di Keita, colpo di testa vincente del calciatore francese che ha anticipato un difensore avversario e ha superato Benitez.

2′ – Sponda di Plea per il sinistro dal limite dell’area da parte di Srarfi, palla fuori di poco alla sinistra di Benaglio!

21.00 – È COMINCIATA NIZZA-MONACO!

20.56 – Squadre in campo!

20.35 – FORMAZIONE UFFICIALE NIZZA (4-3-3): Benitez; Burner, Dante, Sarr, Le Marchand; Lees-Melou, Tamèze, Seri; Srarfi, Plea, Saint-Maximin.

20.35 – FORMAZIONE UFFICIALE MONACO (4-4-2): Benaglio; Raggi, Glik, Jemerson, Sidibé; Lemar, Moutinho, Fabinho, Diakhaby; Carrillo, Keita Baldé.

20.30 – Amici di SuperNews, buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Nizza-Monaco! A tra poco con le formazioni ufficiali del match.

Si alza il sipario sulla Coppa di Lega francese. E’ in programma per questa sera, con calcio d’inizio alle 21, il primo quarto di finale della competizione: all’Allianz Riviera di Nizza, la squadra di Mario Balotelli ospiterà il Monaco in quello che si preannuncia essere un match tanto combattuto quanto affascinante per il valore dei giocatori in campo.

Quello di stasera sarà il secondo impegno stagionale in Coupe de la Ligue per entrambe le squadre: al turno precedente, il Nizza ha superato per 2-1 il Lille ai calci di rigore (1-1 dopo i tempi regolamentari) mentre il Monaco ha battuto 2-0 il Caen. La compagine monegasca va a caccia del sesto risultato utile consecutivo; i padroni di casa, invece, vogliono tornare a vincere dopo la sconfitta subita tre giorni fa dal Tolosa in Coppa di Francia.

Ricordiamo che in caso di parità dopo i tempi regolamentari non sono previsti i supplementari, ma si andrà direttamente ai calci di rigore per decidere la squadra vincitrice.

Nizza-Monaco, il derby della Costa Azzurra, sarà la prima sfida di calcio francese ad usufruire del VAR, che in Ligue 1 entrerà nel vivo a partire dalla prossima stagione. L’arbitro potrà rivedere le immagini solo in quattro situazioni: convalida di un gol, concessione di un penalty, espulsione di un giocatore e correzione dell’identità di un calciatore sanzionato.

PROBABILI FORMAZIONI NIZZA-MONACO

PROBABILE FORMAZIONE NIZZA (4-3-3): Cardinale; Burner, Dante, Sarr, Le Marchand; Mendy, Tamèze, Seri; Srarfi, Balotelli, Saint-Maximin.

PROBABILE FORMAZIONE MONACO (4-4-2): Benaglio; Touré, Raggi, Jemerson, Jorge; Ghezzal, Moutinho, Fabinho, Lemar; Jovetic, Keita Baldé.