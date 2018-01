Il Barcellona vince anche a San Sebastian. Un successo che è giunto in rimonta dopo un primo tempo non facile. Gli uomini di Sacristàn vanno in vantaggio due volte prima con il solito William José e poi dopo con Juanmi, sul finire della prima frazione Paulinho accorcia. Nella ripresa si scatena il cannibale Suarez che con una doppietta completa la rimonta. Il Barça impreziosisce la vittoria con un tocco di classe, quello di Messi che su punizione rimane a bocca aperta il portiere dei baschi, Rulli. I blaugrana restano a +11 dall’Atletico Madrid, attualmente secondo.

90’+3′- L’arbitro termina la fine dell’incontro con il triplice fischio.

90’+2′- Fallo per Piquè che atterra Canales. Il giocatore blaugrana ottiene il giallo.

88′- Ci saranno 3 minuti di recupero.

86′- Tiro di Canales che si stampa sulla difesa blaugrana.

84′- GOOOOLLLLLL!!! Messi segna su punizione. Esemplare e spettacolare la sua conclusione da fermo.

83′- Arzabal su Suarez commette fallo e si becca l’ammonizione.

81′- Tiro di Messi dal limite dell’area ma Rulli gli nega il gol respingendo la palla.

79′- Fuori Andrè Gomes ed entra Lucas Digne.

74′- Odriozola grande conclusione la sua che impegna Ter Stegen che con l’aiuto della traversa para e salva il risultato.

72′- GOOOLLL!!! Suarez. Il Barça si porta in vantaggio sempre con l’uruguaiano che beffa Rulli dopo il filtrante di Vermaelen.

70′- Conclusione di Suarez murata dalla difesa basca.

69′- Tiro di Canales spazzato dalla difesa blaugrana in corner.

66′- Dembele sostituisce Paulinho.

63′- Tiro di Canales dal limite dell’area ma Ter Stegen allontana con i pugni dall’area di rigore.

60′- Giallo per Sergi Roberto dopo aver atterrato Canales.

58′- Oyarzabal esce al posto di Juanmi.

56′- Tiro di Canales ma arriva facilmente tra le braccia di Ter Stegen.

54′- Esce Llaramendi ed entra Zubelda.

51′- GOOOLLL!!! 2-2. Il Barça pareggia con Suarez. L’uruguaiano riceve il filtrante di Messi e con un gran tiro insacca in rete.

49′- Corner del Barça con Messi ma la difesa dei baschi libera la sfera dall’area di rigore.

47′- Canales vicinissimo al terzo gol. Ter Stegen glielo nega con una grande parata.

45′- Iniziato il secondo tempo.

SECONDO TEMPO

45′- L’arbitro fischia la fine del primo tempo.

43′- Si va a riposo senza recupero.

40′- William José per Juanmi, ma la palla termina fuori.

38′- GOOLLLL!!!! 2-1 Barça con Paulinho. Il brasiliano riceve il pallone da Suarez e da tap-in insacca in rete.

35′- Sergi Roberto riesce ad arrivare in area di rigore, ma il suo passaggio poco preciso non arriva nessuno dei suoi compagni e si perde.

33′- GOOOLLLL!!! 2-0 Real Sociedad. Jaunmi imbeccato in area di rigore fa partire un tiro che spiazza Ter Stegen segnando il raddoppio basco.

30′- Grande tiro di Canales e Ter Stegen, reattivo, sventra il pericolo in corner.

29′- Messi per Suarez ma Rodrigues lo ferma e per poco non commetteva un autorete. Per sua fortuna la sfera termina fuori.

27′- Fallo in attacco di William José e il Barça riparte da un calcio di punizione.

26′- Le due compagini combattono molto a centrocampo.

23′- Messi fermato da più di un difensore dei baschi.

19′- Odriozola passa Rodrigues che tira ma Vermaele lo ferma in corner.

14′- Tiro di Messi che termina di poco fuori.

10′- GOOOLLLL!! 1-0 e Real Sociedad con William José che di testa beffa Ter Stegen.

8′- Conclusione da lontano di Messi che va di poco alta sopra la traversa.

5′- Paulinho per Messi che crossa per Sergi Roberto, ma Rulli fa sua la sfera anticipando l’avversario.

3′- Andrè Gomes ferma Odriozola a limite dell’area e fa partire il Barça.

1′- Iniziato il match.

20.25- FORMAZIONE UFFICIALE REAL SOCIEDAD: Rulli; Odriozola, Navas, Llorente, Rodrigues; Prieto, Illarramendi, Zurutuza; Juanmi, William Josè, Canales. All. Sacristan

20:20- FORMAZIONE UFFICIALE BARCELLONA: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piquè, Vermaele, Jordi Alba; Andrè Gomes, Paulinho, Bousquets, Iniesta; Messi, Suarez. All. Valverde

20:15- Amici di Supernews benvenuti alla diretta scritta di Real Sociedad-Barcellona. Tra poco conosceremo le decisioni dei due allenatori Sacristàn e Valverde.

19:20: PROBABILE FORMAZIONE REAL SOCIEDAD: Rulli-Odriozola-Navas-Llorente-Rodriguez-Prieto-Llaramendi-Zurutuza-Januzaj-William Jose-Oyarzabal. All. Sacristàn

19:10- PROBABILE FORMAZIONE BARCELLONA (4-4-2): Ter Stegen-Sergi Roberts-Pique-Vermaelen-Jordi Alba-Rakitic-Paulinho-Busquets-Iniesta-Messi-Suarez. All. Valverde

Il Barcellona, primo in classifica, atteso in una trasferta abbastanza difficile come quella di San Sebastian in casa dello Real Sociedad. I blaugrana cercheranno i tre punti anche in terra basca per allungare ancora di più sui rivali del Real che ieri sono stati sconfitti dal Villareal. I baschi, però, non vengono da un periodo proprio florido. Nelle ultime quattro partite gli uomini di Sacristàn hanno collezionato solo una importante vittoria contro il Siviglia, ma anche due sconfitte contro Leganes e Malaga e poi un pareggio a reti inviolate nel derby basco contro il Bilbao.

Valverde dovrà ancora fare a meno di Coutinho, alle prese con un problema alla coscia. Fuori dai convocati anche l’ultimoa arrivato, Yerri Mina mentre c’è Mascherano. Intanto va in tribuna ancora Coutinho che è ancora infortunato. Non potrà giocare in Champions e quindi è costretto l’ex Liverpool a giocare in campionato e a trovare un posto in squadra ogni settimana. Il Real Sociedad proverà a battere il Barça con la coppia d’attacco Oyarzabal-William Josè. In difesa giocherà Llorente e Navas e Odriozola. In porta confermato Rulli, mentre Prieto-Rodriguez Llaramendi saranno i tre che comporranno la diga di centrocampo.