Il Milan batte la Lazio 5-4 ai rigori e accede alla finale di Coppa Italia insieme alla Juventus. Decisivo il rigore siglato da Romagnoli dopo l’errore di Luis Felipe e dopo una partita infinita terminata solo a chi ha sbagliato definitivamente fino ad oltranza. Match giocato da entrambe le compagini con assoluta parità sia per le azioni e sia per lacondotta con molti falli e cartellini cacciati dall’arbitro. Continua il momento fortunato e positivo per i rossoneri che vanno avanti nelle due coppe che stanno dispuntando e restano aggrappati al treno Champions in campionato dopo alcune vittorie consecutive. Per la Lazio resta l’Europa League e resistere in questo finale di campionato nelle zone alte.



Lazio: Immobile GOL- Milinkovic Savic X-Lucas Leiva X-Parolo GOL-Felipe Anderson GOL– Lulic GOL- Luis Felipe X. = 4

Milan: Rodriguez X- Montolivo X- Bonaventura GOL-Borini GOL-Bonucci GOL– Calhanoglu GOL-Romagnoli GOL = 5

120′- Senza recupero l’arbitro fischia la fine dei supplementari. Si va ai rigori

119′- Fuorigioco di Kalinic che spreca alta la palla sopra la traversa.

117′- Bonucci grande galoppata e fornisce ottimo assist a Kalinic che però tira alto e non vede la porta.

116′- Prima Bonucci e poi Calabria sventrano in angolo il tiro pericoloso di Immobile.

115′- Calhanoglu respinge fuori area i cross di Anderson.

112′- Conclusione di Felipe Anderson che termina di poco a lato.

110′- Milinkovic Savic fa male Biglia con un pestone, ma l’arbitro lascia giocare.

107′- Entra Borini ed esce Suso.

107′- Lukaku crossa ma Bonucci spazza la palla fuori dall’area di rigore.

105′- Si riparte subito con scivolata di Romagnoli su Milinkovic-Savic.

SECONDO TEMPO

105’+1′- Terminata la prima frazione.

105′- Ci sarà solo un minuto di recupero.

104′- Cross di Lukaku fermato da Calabria.

102′- Ammonito Milinkovic Savic per proteste.

102′- Lukaku fermato da Bonucci prima di entrare in area.

99′- Radu ferma un attacco del Milan rifugiandosi in rimessa laterale.

97′- Punizione di Calhanoglu con Strakosha che salva il risultato in corner.

96′- Montolivo entra al posto di Kessie.

95′- Immobile fermato da Romagnoli prima che andasse a rete.

92′- Bonucci ferma Felipe Anderson con un’azione di classe e mestiere.

92′- Esce Marusic ed entra Lukaku.

91′- Scatto di Immobile che termina in fallo laterale.

90′- Iniziano i supplementari.

SUPPLEMENTARI

90’+2′- L’arbitro fischia la fine del secondo tempo mentre la Lazio stava effettuando un contropiede. Polemiche sul finale, mentre si va ai supplementari.

90’+1′-Giallo per Marusic che ferma Calhanoglu.

89′-Saranno due i minuti di recupero.

88′-Punizione di Milinkovic-Savic che manda la palla alta.

86′-Felipe Anderson ferma Rodriguez in fallo laterale.

84′-Felipe Anderson termina fuori il suo traversone.

83′-Bonaventura chiede ai tifosi sostegno dopo aver guadagnato calcio d’angolo.

81′-Traversone di Calabria che termina in rimessa laterale.

79′-Romagnoli ferma Immobile prima che l’attaccante biancoceleste la prendesse.

76′-Tentativo in rovesciata ma debole di Milinkovic Savic che manda la palla di poco a lato.

75′- Tiro di Lulic da lontano, ma la palla termina alta sopra la traversa.

74′-Punizione battuta da Felipe Anderson che sbatte davanti al muro.

72′-Cartellino giallo di Calabria che ferma Immobile con il braccio. L’arbitro assegna calcio di punizione per la Lazio.

69′-Esce Cutrone per Kalinic.

69′-Cross di Lulic con il pallone deviato termina in fallo laterale.

67′-Esce Caceres per Luis Felipe.

66′-Esce Luis Alberto per Felipe Anderson.

65′-Cutrone fermato da Leiva al momento del tiro.

63′-Fermato Suso dalla difesa della Lazio.

60′-Cross di Luis Alberto ben scalciato da Kessie in fallo laterale.

58′-Bonaventura riesce ad arrivare in area a servire Calhanoglu che calcia ma malissimo senza servire Cutrone che stava messo bene, più a tiro.

56′-Cartellino giallo per Romagnoli dopo atterramento di Immobile.

55′-Suso per Calabria che Straskosha gli nega il gol.

52′-Parolo crossa in area ma Donnarumma fa sua la palla.

51′-Tiro debole di Calhanoglu che termina tra le braccia di Donnarumma.

49′-Brutto intervento di Milinkovic Savic su Calabria e il Milan riparte con un calcio di punizione.

47′-Fallo di Calabria che atterra Immobile. Punizione per la Lazio.

45′-Iniziata la ripresa.

SECONDO TEMPO

45’+1′- L’arbitro fischia la fine del primo tempo.

45′-Ci sarà solo un minuto di recupero.

43′-Suso atterrato da Leiva e il Milan riparte con un calcio di punizione.

41′-Romagnoli sbaglia su pressione di Immobile e regala prima una rimessa laterale e poi un corner.

38′-Ammonito Kessie per irregolarità.

34′-Tiro di Luis Alberto ravvicinato con Donnarumma che ancora una volta salva il risultato.

32′-Immobile ha concluso da una distanza lontana con Donnarumma che ha salvato il risultato all’ultimo.

29′- Tiro da fuori di Calhanoglu ma la palla termina alta sopra la traversa.

27′-Cutrone per Kessie che crossa ma Lulic ferma Cutrone prima dello stacco di testa.

23′-Cross smorzato da un difensore del Milan con Donnarumma che poi fa sua la palla.

19′-Tiro di Cutrone con Strakosha che para la conclusione.

17′- Tiro in area e ravvicinato del serbo Milinkovic Savic che termina di pochissimo a lato.

16′-Calabria ferma Marusic che si era involato sulla fascia destra, ma il terzino del Milan riesce a spazzare la palla.

15′-Calabria lascia partire un cross da destra che però si perde tra le braccia di Strakosha.

12′- Cross di Caceres in area ma nessuno dei suoi compagni prende la palla e Romagnoli l’allontana.

9′-Lancio lungo di Bonucci per Cutrone ma Strakosha arriva prima dell’attaccante del Milan.

7′-Conclusione di Milinkovic Savic da rasoterra con il pallone che termina di poco fuori.

6′-Conclusione di Immobile con Donnarumma che devia sulla traversa e la palla termina in corner per la Lazio.

4′-Kessie viene atterato da Luis Alberto si parte con un calcio di punizione per il Milan.

2′-Donnarumma ferma Parolo in area di rigore prima del tiro finale.

1′-Iniziato il match.

20:25- FORMAZIONE UFFICIALE LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Caceres, de Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic, Lulic; Luis Alberto; Immobile. All. S. Inzaghi

20:20- FORMAZIONE UFFICIALE MILAN (4-3-3):Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Biglia, Kessié, Bonaventura; Suso, Calhanoglu, Cutrone. All. Gattuso

20:15- Amici di Supernews benvenuti alla diretta scritta di Lazio-Milan. Tra poco conosceremo le scelte dei due allenatori

18:00- PROBABILE FORMAZIONE LAZIO (3-5-1-1): Strakosha-Caceres-De Vrji-Radu-Marusic-Parolo-Lucas Leiva-Milinkovic Savic-Lulic-Luis Alberto-Immobile. All. S. Inzaghi

17:45- PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-3-3): G. Donnarumma-Calabria-Bonucci-Romagnoli-R. Rodriguez-Kessie-Biglia-Bonaventura-Suso-Kalinic-Calhanoglu. All. Gattuso

Seconda semifinale tra Lazio-Milan in scena all’Olimpico dopo quasi più di un’ora da Juventus-Atalanta che giocheranno nel pomeriggio. Entrambe le squadre si giocano una fetta di stagione questa sera. Tutti e due impegnate in Europa League, le uniche due che sono ancora nella competizione europea. Dall’altro una delle due andrà in finale e continuerà su tre fronti i propri obiettivi. Senza dimenticare che entrambe sono impegnate anche nella lotta Champions (Lazio da tempo e il Milan rientrato da poco). Sia Inzaghi che Gattuso dovrebbero mandare in campo la formazione dei titolari per giocarsela fino all’ultimo minuto. Tra i biancocelesti ci sarà Marušić, squalificato per due turni in campionato; in quelle rossonere, invece, probabile conferma di Calabria sulla destra, in difesa, mentre dovrebbe riposare Patrick Cutrone, diffidato, e, di conseguenza rimpiazzato dal primo minuto da Kalinic.

Nella Lazio davanti a Strakosha ci sarà una linea a tre con Bastos e De Vrij che dovrebbero rientrare dal primo minuto al fianco di Radu. In cabina di regia confermato Lucas Leiva con Parolo che potrebbe agire sulla destra e Milinkovic-Savic a sinistra. In attacco imprescindibile Ciro Immobile mentre sulla trequarti Luis Alberto potrebbe far rifiatare Felipe Anderson. Mentre per quanto riguarda il centrocampo milanista ci sarà Biglia supportato da Bonaventura da una parte e Kessie dall’altra.