LIVE: Perugia-Cremonese: cronaca diretta e risultato in tempo reale

Perugia-Cremonese, presentazione del match

Buona serata amici i SuperNews. Siamo qui per seguire Perugia-Cremonese, secondo posticipo della 13^ giornata di ritorno del campionato di Serie B. Sarà una gara particolare al “Renato Curi” per i lombarddi, data la scomparsa di Emiliano Mondonico, mister che ha riportato in Serie A la Cremonese dopo 54 anni. La squadra allenata da Roberto Breda – dopo un mese e mezzo ad altissimi livelli – ha riagguantato un punto nella partita di Cesena grazie alla rete, nonostante una prova opaca, di Buonauto. Gli umbri comunque si trovano a 47 punti, in corsa per i play-off e – considerando che ormai le prime 3 fanno un campionato a parte – per le prime posizioni della graduatoria. Deve fare attenzione – invece – la compagine guidata da Attilio Tesser. E’ vero che i play-off distano soltanto sei punti; ma dopo una prima parte nella parte alta della graduatoria, i cremonesi devono iniziare a guardarsi le spalle dato che stasera si sfidano Novara e Cesena, squadre distanti soltanto 6 e 7 punti e che alo stato attuale giocano un delicato anticipo di play-out. Ciò che balza agli occhi è il dato che vede la Cremonese non vincere addirittura dalla prima di ritorno col Parma. Calcio d’inizio di Perugia-Cremonese, alle ore 21:00