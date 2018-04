LIVE Milan-Sassuolo, cronaca e risultato in tempo reale: ancora Consigli dice no ai rossoneri

38′- Biglia trattiene Missiroli. Fallo per il Sassuolo

37′- Scambio Cutrone Kessie, Acerbi difende bene

36′- Milan ancora in zona offensiva

35′- Consigli nega ancora un gol ai rossoneri con Bonaventura

34′- Occasione per Politano, il suo tiro è respinto due volte da Donnarumma

33′- Contropiede Sassuolo, Berardi riceve palla e poi viene chiuso in angolo da Abate

32′- Doppia occasione per Kessie. Ancora Consigli a dirgli di no

31′- Sale palla al piede Rodriguez, poi cambio gioco per Suso. Azione troppo complicata del Milan

30′- Punizione battuta dallo spagnolo. Palla in rimessa dal fondo

29′- Cartellino giallo per Rogerio che superato da Suso commette fallo

28′- Buon Milan ma serve il guizzo

27′- Acerbi mette in angolo sul pressing di Cutrone. Fallo poi di Calhanoglu

26′- Difende bene la palla Sensi, poi Rogerio per Politano che prova a servire Mazzitelli. Nulla di fatto, troppo lungo il passaggio

25′- Suso col mancino, si salva Consigli

24′- Milan in possesso palla. Alla ricerca del gol del vantaggio

23′- Ci prova Cutrone, angolo rossonero. Sugli sviluppi batti e ribatti in area. Poi la conclusione di Bonaventura fuori

22′- Berardi ferma fallosamente la ripartenza rossonera

21′- Rogerio in mezzo a due. Kessie lo ferma e viene ammonito. Forse eccessiva la decisione di Pairetto

20′- Punizione direttamente in porta. Consigli si salva

19′- Lavorano sulla sinistra Bonaventura e Rodriguez. Sarà punizione dalla trequarti

18′- Punizione battuta male, riparte il Milan

17′- Fallo di Musacchio su Berardi

16′- Suso da lontano. Para facile Consigli

15′- Pericolo Suso, finta e cross Acerbi spazza

14′- Lirola prova a servire Politano, chiude bene Bonucci

13′- Calhanoglu dalla distanza, Consigli in angolo con i pugni. Sugli sviluppi Musacchio di testa, fuori

12′- Incertezza di Bonucci, Sassuolo in avanti

11′- Cross di Rodriguez troppo su Consigli

10′- Cross di Bonaventura nella terra di nessuno. Rimessa per gli ospiti

9′- Giropalla del Sassuolo con Lemos che lancia per Politano

8′- Berardi dalla bandierina, il corner è basso e Sensi prova il tiro. Ribattuto

7′- Calcio d’angolo per il Sassuolo

6′- Ci prova Politano, il suo cross è preda di Bonucci e Biglia

5′- Esce Romagnoli per infortunio, entra Musacchio

4′- Rientrato in campo Romagnoli ma sembra non farcela. Milan che avvia l’azione, ci sarà però il primo cambio

3′- Fallo laterale per gli ospiti

2′- Sassuolo palla piede ma c’è Romagnoli a terra

1′- Primo possesso per il Milan che parte dalla difesa. Prima azione della partita e subito Kessie vicino al gol: cross di Rodriguez e l’ivoriano davanti a Consigli sbaglia

Primo Tempo

Le squadre fanno il loro ingresso in campo

Sorpresa Abate al posto di Calabria nel Milan. Confermato Bonaventura e non Montolivo in mezzo al campo. Ancora Cutrone dall’inizio in avanti. Sassuolo che si affida al 3-5-2. Berardi e Politano in avanti con Lirola e Rogerio esterni di centrocampo. In difesa c’è Lemos con Acerbi e Peluso

LIVE Milan-Sassuolo, formazioni ufficiali

Milan 4-3-3: Donnarumma, Abate, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez, Biglia, Kessie, Bonaventura, Calhanoglu, Suso, Cutrone

Sassuolo 3-5-2: Consigli, Lemos, Acerbi, Peluso, Lirola, Mazzitelli, Sensi, Missiroli, Rogerio, Berardi, Politano

LIVE Milan-Sassuolo fischio d’inizio ore 20.45. Al stadio Giuseppe Meazza si gioca il posticipo della 31^ giornata di Serie A. Gattuso sfida Iachini, il Milan per sognare l’Europa e il Sassuolo alla disperata ricerca di punti salvezza. 51 punti in classifica per i rossoneri e 29 per i neroverdi. Tanta differenza sulla carta ma in campo si gioca in undici contro undici e il momento delle due squadre dice che tutto può succedere.

Dopo la sconfitta contro la Juventus e il pareggio nel derby di recupero contro l’Inter, il Milan deve tornare a macinare punti per sperare di raggiungere le posizioni che consentono il passaggio in Champions League. La sconfitta interna della Roma e quella esterna dell’Inter a l’ora di pranzo, lasciano aperto ancora uno spiraglio di speranza per i rossoneri che oggi non posso sbagliare. Gattuso si affiderà con ogni probabilità alla solita difesa ma provvederà a cambiare qualche uomo dalla mediana in su. Davanti a Donnarumma ci saranno dunque Calabria, Bonucci, Romagnoli e Rodriguez. In mezzo al campo possibile esclusione di Bonaventura con Montolivo candidato numero uno a sostituirlo. Biglia e Kessie completano il reparto. In avanti nessun dubbio su Suso. Mentre Cutrone e Calhanoglu sono in ballottaggio con André Silva e Borini con il portoghese che potrebbe avere la meglio.

Iachini potrebbe rispolverare la difesa a tre con l’avanzamento di Lirola a centrocampo. Possibile però una retroguarda a quattro con Acerbi, Peluso e Dell’Orco e Lirola terzino. In mezzo al campo Magnanelli squalificato. Spazio a Sensi, Missiroli e Mazzitelli. In avanti Politano sicuro del posto. Babacar in vantaggio per il secondo posto da attaccante. Berardi ancora in dubbio.

LIVE Milan-Sassuolo, le probabili formazioni

MIlan 4-3-3: Donnarumma, Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez, Biglia, Montolivo, Kessie, Suso, Calhanoglu, André Silva Allenatore: Gennaro Gattuso

Sassuolo 3-5-2: Consigli, Dell’Orco, Acerbi, Peluso, Mazzitelli, Sensi, Lirola, Missiroli, Rogerio, Politano, Babacar Allenatore: Beppe Iachini