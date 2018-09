LIVE Sassuolo-Genoa, cronaca e risultato in tempo reale: Ha segnato Babacar

CLICCA QUI (O PREMI F5) PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Sassuolo-Genoa 3-1

Serie A TIM 3a giornata, Mapei Stadium (Reggio Emilia)

41′ Che show dei neroverdi. La squadra di De Zerbi ribalta il risultato grazie a Babacar: Ci provano Lirola e Boateng ma Marchetti le para, nulla però sul tiro di Babacar che finisce dritto in porta

41′ Gol Sassuolo! Ha segnato Babacar!

38′ Assist di Boateng per Babacar che però viene parato prontamente da Marchetti. Palla che passa a Lirola che tira la palla in rete!

38′ Gol Sassuolo! Ha segnato Pol Lirola!

34′ Gol Sassuolo! Ha pareggiato Boateng!

34′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL Keeeeviiiin Priiiiiinceeeeee Boaaaateeeeeng!!!!! #SassuoloGenoa 1-1! #ForzaSasol pic.twitter.com/634KIZvhle

— U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) 2 settembre 2018

32′ Ammonito Magnani. Il difensore neroverde ha steso a terra violentemente Lazovic

31′ Ammonito Rogerio. Fallo del difensore neroverde su Pandev

29′ Ammonito Piatek! L’attaccante, dopo il gol segnato, ha sbattuto a terra Magnani

27′ Genoa in vantaggio! Ha segnato Piatek!

23′ Boateng! Ancora un occasione per l’attaccante neroverde che però non calibra bene, palla a lato di un soffio

18′ Marchetti! Il portiere para un grande tiro in porta di Boateng: assist di Lirola per l’attaccante che per un soffio non ci arriva

10′ Lazovic! Occasione Genoa! Il centrocampista, su assist di Piatek, si fa ipnotizzare da Consigli che manda la palla in corner

1‘ Rocchi fischia, inizia Sassuolo-Genoa!

PRIMO TEMPO

20.27 Squadre in campo. Pochi secondi e si parte!

20.15 Sarà il sign. Rocchi di Firenze a dirigere la sfida del Mapei Stadium. Assistenti: Rocca-Colarossi, IV ufficiale Fourneau, alla V.A.R. Piccinini.

20.00 FORMAZIONE UFFICIALE SASSUOLO (3-4-3): Consigli; Lemos, Magnani, Ferrari; Lirola, Locatelli, Duncan, Rogerio; Berardi, Babacar, Boateng. All.: De Zerbi

20.00 FORMAZIONE UFFICIALE GENOA (3-4-3): Marchetti; Biraschi, Spolli, Zukanovic; Lazovic, Romulo, Hiljemark, Criscito; Pandev, Piatek, Kouamè. All.: Ballardini

19.45 Gentili lettori di SuperNews buonasera dal Mapei Stadium e benvenuti alla diretta testuale di Sassuolo-Genoa, match valevole per la 3° giornata di Serie A. Tra pochi minuti le formazioni ufficiali.

Il Sassuolo, dopo la vittoria sull’ Inter (1-0) e il pareggio in extremis a Cagliari (2-2) vuole continuare a stupire sotto la guida del nuovo tecnico Roberto De Zerbi. Questa sera al Mapei Stadium avranno la possibilità di andare a punteggio pieno, ma per farlo devono battere un Genoa tutto nuovo, ma sempre sotto la guida di Davide Ballardini. I genoani, nell’ultima giornata di campionato, hanno battuto in casa l’ Empoli per 2-1 grazie ai gol di Piatek e Kouamè. Va ricordato che nelle precedenti sfide a Reggio Emilia il bilancio è in perfetto equilibrio: quattro vittorie a testa e due pareggi.



QUI GENOA

Per il Genoa di Ballardini 3-4-1-2: il tecnico dovrebbe ripartire da Piatek e Kouamé, protagonisti assoluti del successo interno contro l’Empoli. Se Sandro è out, recuperano Favilli e Gunter, che potrebbero avere una chance in finale. In difesa spazio al tridente Biraschi, Spolli e Zukanovic. A centrocampo Lazovic e capitan Criscito gli esterni favoriti, con Romulo e Hiljemark che faranno da centrali. In attacco spazio alla coppia Piatek-Kouamè.

QUI SASSUOLO

Seconda uscita stagionale per i neroverdi al Mapei Stadium. Si va verso la conferma del 4-3-3: pochi dubbi quindi sulla formazione iniziale per l’allenatore neroverde. In difesa spazio agli stessi giocatori impiegati in Sardegna con l’unica eccezione per Marlon, che sarà sostituito da Rogerio. A centrocampo, vista l’indisponibilità di capitan Magnanelli, dovrebbe partire subito Locatelli. In attacco tridente Berardi-Boateng-Di Francesco. Sensi in vantaggio su Bourabia per la fascia sinistra di centrocampo.



PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO – GENOA

PROBABILE FORMAZIONE SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Magnani, Ferrari, Rogerio; Sensi, Locatelli, Duncan; Berardi, Boateng, Di Francesco. All.: De Zerbi

PROBABILE FORMAZIONE GENOA (3-4-1-2): Marchetti; Biraschi, Spolli, Zukanovic; Lazovic, Romulo, Hiljemark, Criscito; Pandev; Piatek, Kouamè. All.: Ballardini