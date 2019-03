Live Lazio-Roma diretta risultato in tempo reale: 1-0, Caicedo supera Olsen

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI LAZIO-ROMA

Lazio-Roma 1-0

45’+1 duplice fischio! Fine della prima frazione di gioco!

45′ un minuto di recupero per il primo tempo di Lazio-Roma

43′ Lulic cerca Marusic in profondità, ma ne esce un pallone troppo lungo. Kolarov lascia scorrere sul fondo

41′ Lulic prova un cross per Caicedo, Fazio anticipa il laziale. Poi rimane in attacco la Lazio, ma non riesce a costruire

37′ Sugli sviluppi di un corner Florenzi prova un cross, sul quale però non può arrivare nessuno. Lulic sfrutta il rimpallo su Fazio per portare a casa una rimessa dal fondo

36′ Bastos chiude bene Dzeko

35′ Dzeko conquista una buona punizione dopo che la Roma sventa il pericolo biancoceleste

29′ Bastos recupera bene su El Shaarawy, facendo perdonare un intervento mancato in precedenza

24′ Dzeko si costruisce una bella azione dal limite dell’area: entra e prova una conclusione non fortissima, su cui Strakosha si allunga e respinge con una mano

23′ Milinkovic Savic mette un cross rasoterra in area dalla destra, non arriva bene Correa: facile presa per Olsen

23′ La Roma spreca un’altra ripartenza con Dzeko che sbaglia l’apertura

21′ la Roma spreca una buona rimessa laterale in attacco, si ripartirà con il rinvio dal fondo per la Lazio

18′ Luis Alberto prova la conclusione dalla distanza: esce un tiro troppo debole, facile da parare per Olsen

17′ La Lazio continua ad attaccare, la Roma ancora in difficoltà: questo il canovaccio principale di Lazio-Roma

13′ giocatori in campo e in panchina fermi in piedi ad applaudire, così come tutto il pubblico, il ricordo di Astori, morto lo scorso 4 marzo

12′ Correa punta verso l’area, poi prova con un no look il filtrante per Caicedo. Caicedo freddo supera Olsen, inutile il tentativo disperato in scivolata sulla linea di Kolarov

12′ Gol! Gol! Gol! Caicedo al 12esimo porta la Lazio in vantaggio!

11′ Bastos anticipato da un difensore della Roma, nuovo corner. Sugli sviluppi Olsen blocca il pallone

10′ Milinkovic Savic cerca Caicedo in area con un pallone alto dal limite, De Rossi manda in scivolata in corner

8′ Da rimessa laterale, Cristante prova a mettere un pallone in mezzo. Bastos allontana

7′ La punizione di Luis Alberto termina sulla barriera e poi Olsen allontana con i pugni

5′ Juan Jesus stende Correa al limite, giallo per il centrale

3′ Buon intervento di Florenzi ad anticipare Caicedo lanciato in profondità da Luis Alberto

2′ Primo Pericolo! Lucas Leiva cerca Milinkovic Savic in profondità, il centrocampista fa la sponda per Correa che spara alto

1′ fischio d’inizio di Lazio-Roma



20:30 scambio di gagliardetti tra De Rossi e Lulic

20:30 squadre in campo durante l’inno della Serie A per Lazio-Roma

20:29 Kolarov è l’unico ad aver segnato con entrambe le maglie negli ultimi 50 anni di Lazio-Roma. All’andata aveva segnato con un dito del piede rotto e non aveva rinunciato ad esultare.

20:27 trentunesimo derby per De Rossi. Solo Totti ha giocato più Lazio-Roma di lui: 44

20:26 Lazio-Roma sarà una partita importantissima per Luis Alberto e Milinkovic Savic che dovranno dimostrare di essere tornati quelli dello scorso campionato

20:25 Lazio-Roma sarà il primo derby da titolare di Zaniolo: il baby fenomeno ancora era un giocatore da panchina nel girone d’andata

20:24 Correa sarà titolare e dovrà sostituire Immobile, i suoi tre gol in campionato sono stati sempre con Ciro accanto.

20:23 Lazio-Roma è una partita importantissima per la lotta Champions. La Lazio ha una partita in più da giocare e non vuole lasciarsi sfuggire la Roma

Lazio-Roma, stadio Olimpico, ore 20:30. Il Derby è sempre una partita a parte, ancora di più se si parla di quello di Roma, della città eterna. È vero che negli ultimi anni Roma e Lazio stanno lottando per gli stessi obiettivi e che i giallorossi recentemente hanno sempre avuto dei piazzamenti migliori, però quello tra lupacchiotti e aquile rimane una partita unica. Il caldo popolo di Roma accompagna per 90 minuti la propria squadra, sperando di poterla dichiarare l’unica squadra della capitale e sfottere i rivali di sempre. Tutto questo è Lazio-Roma, al di là della corsa europea.

Così arriva la Lazio- La Lazio in Lazio-Roma richiama dalla sua parte il fatto di essere nata prima e quella coppa Italia alzata nel recente passato in finale contro la Roma. Pensando all’attualità, il percorso europeo è finito relativamente troppo presto quest’anno. La lotta al quarto posto rimane insieme alla coppa Italia l’obiettivo della stagione. Però probabilmente sarà più difficile quest’anno che lo scorso anno, il derby è un punto di passaggio chiave. Per Lazio-Roma a sorpresa sarà Immobile a sedersi in panchina, mentre Luis alberto e Milinkovic Savic sono completamente recuperati

Così arriva la Roma- La Roma in Lazio-Roma richiama dalla sua parte il maggior numero di trofei vinti e l’essere la squadra che porta Roma in alto anche in Europa. L’ultimo anno la finale sfiorata, quest’anno gli ottavi quasi superati. Lazio-Roma sarà un banco di prova per le prossime sfide d’alta intensità in Champions League ed una sfida importantissima per non distaccarsi dal treno Milan. Per Lazio-Roma Cristante viene preferito a Nzonzi come si pensava alla vigilia.