Olanda-Germania 2-3, Qualificazioni Europei 2020: vittoria esterna per gli uomini di Loew. Decide Schultz nel finale (video gol)

Gol, spettacolo e rimonte: c’è tutto questo in Olanda-Germania, sfida valida per il gruppo C delle qualificazioni a Euro 2020. Pronti, via e gli ospiti, con un inedito attacco Gnabry-Sané, piazzano un uno-due micidiale: de Ligt scivola e l’esterno del Manchester City sblocca la partita, prima dello 0-2 firmato dall’attaccante del Bayern Monaco con un gran tiro da fuori. Nella ripresa, però, il primo ribaltone della serata: quando la Germania sembra in controllo della gara, l’Olanda si rialza: cross di Depay sugli sviluppi di un calcio d’angolo e gol di De Ligt, prima del 2-2 firmato dallo stesso Depay. Quando tutto sembra indirizzato verso il pareggio, arriva a sorpresa il gol della Germania con Schulz.





90’+2′- Termina la partita.

90′- Ci saranno due minuti di recupero.

89′- GOL! 2-3 con Schultz che raccoglie un assist di Reus e deposita la palla in rete.

87′- Esce Gnabry ed entra Reus.

86′- Fuorigioco di Dummfries.

84′- Dummfries tirra da fuori area poi la palla esce fuori.

81′- Punizione battuta da Prommes ma la palla termina tra le braccia di Neuer.

79′- Neuer esce dalla sua porta anticipa e fa sua la palla prima che arrivasse a Wajinaldum.

78′- Colpo di testa di Van Djik con Neuer che gli dice di no.

77′- Attento Rudiger nel fermare Depay che stava arrivando in area di rigore.

74′- Neuer esce e ferma Babel.

72′- Depay fermato con un fallo a centrocampo.

69′- Fuori Gorestka e dentro Gundogan.

68′- Tiro di Depay murato più volte.

65′- Promes arriva in area di rigore, ma getta palla di poco fuori.

64′- GOL! 2-2 Olanda con Depay che raccoglie la palla di Wajinaldum e insacca in rete.

62′- Cross di Kehrer con la palla che supera Cilessen ma nessuno mette in rete la palla.

58′- Accellerazione di Schulz che viene fermato dalla difesa olandese.

56′- Cross di Depay con Belgdwin che non riesce a prendere la sfera.

54′- Pommes ferma Kehrer al momento del cross.

51′- Van Djik non riesce a crossare perchè fermato da Kehrer al momento del cross.

49′- GOL! 1-2 Olanda con De Ligt. Depay mette un bel pallone in area, Matthijs de Ligt arriva col tempo giusto e incorna da due passi sulla destra battendo Manuel Neuer.

47′- Virgil di testa con la palla che termina fuori.

45′- Iniziata la ripresa.

SECONDO TEMPO

45′- Non c’è recupero. Terrmina il primo tempo.

44′- Babel a terra in area di rigore. Non c’è rigore, l’arbitro lascia scorrere.

42′- Babel non riesce a tirare perchè Kehrer lo ferma prima della conclusione.

39′- Tiro di Sanè che si fa respingere la conclusione da Cilessen.

35′- Tiro di Babel che termina di poco fuori.

33′- GOL! 2-0 Germania con Gnabry che fa partire un bolide fuori area che trafigge Cilessen.

30′- Tiro di Pommes in area di rigore con Neuer che compie un altro autentico miracolo.

27′- Conclusione da fuori area di Wjinaldum con Neuer che para senza problemi.

25′- Cross di Pommes in area di rigore con colpo di testa di Depay con Neuer che blocca tutto.

22′- Colpo di testa di De Jong ma la palla viene presa da Neuer.

20′- Conclusione di Rudiger che termina fuori.

17′- Cross di Van Djik ma Babel non riesce con la testa a mandare in rete la palla.

14′- GOL! 1-0 Gerrmania con Sane che deposita la palla in rete dopo il passaggio di Rudiger.

12′- Colpo di testadi Goreska con Cilessen che legge l’azione e interviene.

9′- Conclusione di Sanè che termina di poco a lato.

5′- Tiro di Babel che termina di poco fuori.

3′- Colpo di testa di De Ligt ma la palla va alta sopra la traversa.

1′- Iniziato il match.

19:40- FORMAZIONE UFFICIALE OLANDA (4-3-3): Cillessen, Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Blind, Wijnaldum, De Roon, De Jong, Promes, Depay, Babel. All. Koeman

19:35- FORMAZIONE UFFICIALE GERMANIA (3-4-3): Neuer, Kehrer, Kimmich, Rudiger, Ginter, Gnabry, Kroos, Schulz, Sule, Goretzka, Sanè. All. Loew

19:30- Amici di Supernews benvenuti alla diretta scritta di Olanda-Germania. Tra poco scopriremo le scelte dei due allenatori Koeman e Loew.

16:30- PROBABILE FORMAZIONE OLANDA (4-3-3): Cilessen-Hateboer-Van Dijk-De Ligt-Bund-Strootman-De Jong-Wijnaldum-Babel-Depay-Berrgwijin. All. Koeman

16:00- PROBABILE FORMAZIONE GERMANIA (3-4-3): Neuer- Rudiger-Sule-Ginter-Klosterman-Kimmich-Kroos-Halstenberg-Brandt-Reus-Sané. All. Loew

Dopo la vittoria in Nations League l’Olanda sfida di nuovo la Germania stavolta per le qualificazioni degli Europei. Dalla parte tedesca c’è la voglia di riprendersi la rivincita e cominciare bene le qualificazioni e riprendersi dopo la brutta eliminazione dal Mondiale russo. Due nobili del calcio europeo si sfidano subito in uno scontro diretto, che potrebbe decidere il primo posto nel girone C e che vede i padroni di casa leggermente favoriti. I tedeschi vogliono iniziare il cammino ad Euro 2020 in modo perfetto e senza sbagiare. Sicuro vedremo una Germania diversa in questa nuova fase degli Europei, che si presenterà con il 3-4-3, con Klostermann e Halstenberg titolari sulle fasce. In avanti, spazio al trio formato da Brandt, Reus e Sanè. Dall’altra parte, invece, come al solito Ronald Koeman schiererà la sua Olanda con il 4-3-3, inserendo Bergwijn e Babel nel tridente, con Depay come perno centrale. In mediana c’è l’ex romanista Strootman.

La netta vittoria con il risultato di 4-0 contro la Bielorussa nella prima giornata del girone di qualificazione agli Euopei del 2020 ha confermato l’ormai avvenuta trasformazione dell’Olanda che è tornata a livelli molto alti dopo parecchie delusioni. Risalita fino al quattordicesimo posto della classifica fitta, l’Olanda può contare anche su uno dei difensori centrali più affidabili del momento, il capitano Van Dijk del Liverpool, a segno nella scorsa partita. Mentre la Gerrmania dovrà fare a meno di Boateng e Hummels e non convince ancora.