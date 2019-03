Live Sassuolo-Napoli diretta risultato in tempo reale: probabili formazioni

Sassuolo-Napoli, Mapei Stadium, ore 18. Il Napoli ha salutato domenica scorsa il sogno scudetto quasi definitivamente ed inizia a guardarsi le spalle dall’arrivo dell’ondata rossonera, il Sassuolo vede con tranquilla distanza la laguna rossa chiamata retrocessione ma rimpiange i pochi punti del 2019 che non hanno portato a sentire il vento che soffia aria d’Europa. Anche se le due squadre sembrano non avere più grandi obiettivi da ottenere in questo campionato, Sassuolo-Napoli sarà tutt’altro che una partita noiosa, tra l’occasione che Ancelotti concede a molti dei suoi giocatori e la voglia di rivalsa degli uomini di De Zerbi.

Così arriva il Napoli- tra una vittoria in casa per 3-0 con il Salisburgo ed un’incognita per il ritorno in trasferta, Sassuolo-Napoli sembra una gara di passaggio. Chiriches dovrebbe partire titolare in vista della gara di Europa League, vista la squalifica di Koulibaly e Maksimovic. Rispetto alla vittoria di giovedì, ci sono 8 giocatori diversi per l’11 iniziale.

Napoli (4-4-2): Ospina; Malcuit, Chiriches, Koulibaly, Ghoulam; Ounas, Diawara, Zielinski, Verdi; Insigne, Milik. All: Ancelotti

Così arriva il Sassuolo- una sola vittoria nel 2019, condita con tre sconfitte e quattro pareggi. Per De Zerbi il Napoli è un avversario tostissimo per rialzare la testa e ricominciare a raccogliere punti. Quello mostrato nella sconfitta per 1-0 a San Siro con il Milan, però, lascia ben sperare. Se dovessero giocare così, Sassuolo-Napoli potrebbe riservare sorprese.

Sassuolo (4-3-3): Pegolo; Lirola, Demiral, G. Ferrari, Rogerio; Duncan, Magnanelli, Locatelli; Berardi, Babacar, Djuricic