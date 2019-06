LIVE Italia-Olanda diretta risultato in tempo reale Mondiali Femminili: le probabili formazioni

Italia-Olanda, chi in semifinale? Oggi alle ore 15, allo Stade du Hainaut di Valenciennes, si gioca il penultimo quarto di finale dei Campionati del Mondo Femminile di Calcio. In campo l‘Italia e l’Olanda. Si gioca in partita unica, in caso di parità al 90′ si andrà ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. Le azzurre negli ottavi di finale hanno eliminato il Giappone, mentre le Oranje hanno avuto ragione a fatica del Giappone. Chi vince affronta la vincente di Germania-Svezia in semifinale. Quest’ultimo match si giocherà oggi alle 18.30. Le azzurre fino ad ora hanno collezionato 3 vittorie ed 1 sconfitta, ininfluente contro il Brasile. Percorso netto per l’Olanda, 4 vittorie su 4.

Italia-Olanda, le probabili formazioni

Italia-Olanda, le scelte dei due allenatori. QUI ITALIA – Ecco le probabili undici che il c.t. Milena Bertolini manderà in campo oggi, (4-3-1-2): Giuliani; Guagni, Gama, Linari, Bartoli; Cernoia, Giugliano, Galli; Girelli; Giacinti, Bonansea. QUI OLANDA – Ecco la probabile formazione iniziale delle Oranje del c.t. Wiegman, (4-3-3): van Veenendaal; van Lunteren, van der Gragt, Bloodworth, van Dongen; Groenen, van de Donk, Spitse; Van de Sanden, Miedema, Martens. Il calcio d’inizio è in programma alle ore 15, un orario che ha creato qualche polemica alla vigilia per il calcio che ci sarà a Valenciennes. Ma questo non potrà essere una scusante per nessuno.