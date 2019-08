Playoff Europa League, date andata e ritorno:

I playoff di Europa League, si disputeranno il prossino 22 agosto (andata) e 29 agosto (ritorno)



Playoff Europa League: Torino a rischio Wolverhampton, possibili diversi intriganti accoppiamenti:

Va male al Torino nei sorteggi dei playoff di Europa League: i granata pescano la vincente tra Wolverhampton e Pyunilk, rischiando così un abbinamento “di fuoco”.

Altri accoppiamenti intriganti sono: quelli tra la vincente di Lucerna-Espanyol e CSKA Sofia-Zorya. Nel percorso campioni, l’ Ajax rischia di prendere lo Slovan Bratislava.

Altri due incroci da tenere d’ occhio, sono quelli potenziali tra AZ Alkmaar e Viktoria Plzen e tra PSV e Austria Vienna.

Ci vediamo a breve con l’ intero pannello dei sorteggi determinati dall’ urna di Nyon.



Playoff Europa League 2019\2020: pannello completo degli incontri

Percorso campioni:

GRUPPO 1

In grassetto, i match più “interessanti”

perdente Dinamo Zagabria-Ferrencvarosi/vincente Maccabi-Suduva

perdente Stella Rossa-Copenaghen/vincente Riga-Hjk

perdente Cluji-Celtic/vincente Sheriff-Aik

Vincente Ararat Armenia/vincente Dudelange-Kaliju

GRUPPO 2

Vincente Ludogorets-TNS/perdente Maribor/Rosenborg

Vincente Sutjeska-Linfield/perdente Apoel-Qarabag

Slova Bratislava-Dundalk/perdente Ajax-Paok

Vincente Astana/Valletta/vincente Sarajevo-Bate

percorso piazzate

In grassetto, i match più interessanti

(ammessi i club vincitori dei rispettivi incontri)

Torino-Shakhtyor/vincente Pyunik-Wolverhampton

Universitatea Cracovia-AEK/Sparta Praga/Trabzonspor

Lega Varsavia-Atromitos/ Mdyjtalland-Rangers Glasgow

Feyenoord-Dynamo Tsibilisi/Norrkoping-Hapoel

Steaua Bucarest-Mlada/Ventspils-Vitoria

AEK Larnaca-Gent-Rjeka-Aberdeen

Haugesund–PSV/Austria Vienna-Apollon Limassol

Lucerna-Espanyol/CSKA Sofia-Zorya

Partizan-Matayaspor/Molde-Aris Salonicco

Brondy-Braga/Thun-Spartak Mosca

Malmo-Zrinijski-Neftci-Bein Yehuda

Plovdiv-Strasburgo/Vaduz-Eintracht Francoforte

Mariupol-AZ Alkmaar/Antwerp-Viktoria Plzen







Terminiamo qui la diretta degli spareggi di Europa League per ciò che riguarda i playoff: sfortunato il Torino che, dovesse battere lo Shakhtyor, rischia di trovare sulla propria strada niente meno che il temibile Wolverhampton.

14:03 Mariupol-AZ Alkmaar contro vincente Antwerp-Viktoria Plzen

14:02 Plovdiv-Strasburgo contro vincente Vaduz-Eintracht Francoforte

14:01 Malmo-Zrinjski contro vincente Neftci-Bein Yehuda

14:00 Brondy-Braga contro Thun-Spartak Mosca

13:59 Partizan-Maltayaspor contro vincente Molde-Aris Salonicco

13:58 Lucerna-Espanyol contro vincente CSKA Sofia o Zorya Luhansk

13:57 Haugesund-PSV contro vincente Austria Vienna-Apollon

13:56 AEK Larnaca-Gent contro vincente Rjeka-Aberdeen

13:55 Steaua Bucarest-Mlada Boleslav contro vincente Ventspils-Vitoria

13:54 Feyenoord-Dinamop Tsibilisi contro vincente Norrkoping-Hapoel Beer Sheva

13:53– Ligia Varsavia-Artomitos contro vincente Midtallyand-Rangers

13:52– Universitatea Cracovia-AEK contro vincente Sparta Praga-Trabzonspor

13:51 Torino-Shakthyor contro vincente Pyunik-Wolver Hampton. Sorteggo durissimo per i granata!

13:49 Inizia il percorso piazzate: chi pesca il Torino?

13:48 Vincente Astana-Valletta contro vincente Sarajevo-Bate

13:47 Slovan Bratislava-Dundalk contro perdente Ajax-Paok

13:46 Sutjeska-Linfield contro perdente Apoel-Qarabag

13:45 Primi accoppiamenti secondo gruppo campioni: Vincente Ludogorets-TNS contro perdente Maribor-Rosenborg

13:43 Vincente Aarat Armenia-Saburtalo contro vincente Dudelange-Kaliju

13:42 Perdente Cluji-Celtic contro vincente Sheriff-Aik

13:41 Secondo accoppiamento: perdente Stella Rossa-Copenaghen contro vincente Riga-Hjk

13:38 PRIMO ACCOPPIAMENTO: perdente Dinamo Zagabria-Ferrencvarosi contro vincente Maccabi-Suduva

13:35– Si parte con il percorso Campioni: partecipano le squadre che verranno eliminate dal terzo turno di qualificazione in Champions, sorteggiate come teste di serie

13:33- Preview con il ricordo dell’ ultima finale tutta inglese tra Chelsea e Arsenal, vinta dai blues

13:31 Si parte con la presentazione delle squadre e della procedura di sorteggio

13:29: il Torino è l’ unica italiana coinvolta, inserita nel percorso piazzate, gruppo 1

13:28– Comincia a riempirsi la sala di Nyon! Tutto pronto per questi sorteggi dei playoff di Europa League!

Sorteggi Uefa Europa League regolamento e composizione delle fasce:

Valgono grosso modo le stesse regole della Champions, con le squadre divise in due percorsi: piazzate e campioni.

Il Torino è inserito nel gruppo 1 del percorso piazzate come non testa di serie

Sorteggi playoff Uefa Europa League 2019/2020: data, orario e diretta scritta



Sorteggi playoff Europa League 2019/2020: presentazione

Entra nel vivo l’ Europa League 2019\2020. Con i primi due turni di qualificazione andati in archivio, le squadre ancora in attesa di conoscere il proprio destino quest’ oggi nell’ urna di Nyon, dalla quale usciranno gli accoppiamenti dei prossimi playoff per accedere alla fase a gironi della prossima Europa League.

Ben 80 le squadre coinvolte con il Torino unica formazione italiana presente al sorteggio.

I granata hanno brillantemente superato il primo turno preliminare contro il Debrecen, e ora sono chiamati ad imporsi sui bielorussi dello Shakthyor (gare previste per il prossimo 8 e 15 agosto) per sperare di agguantare la qualificazione a questi spareggi. Vi abbiamo già parlato delle possibili insidie che attendono il Torino in questo sorteggio, e che rispondono ai nomi di PSV Heindoven e Wolverhampton. Gli inglesi, in particolar modo, stanno facendo “spesa” in Italia, assicurandosi il talentino classe 1998 del Milan, Patrick Cutrone e provando a strappare agli stessi rossoneri il centrocampista ivoriano Franck Kessiè. Attenzione anche a Legia Varsavia e Steaua Bucarest, due club abituati a certi palconscenici e che possono vantare dalla loro una certa tradizione europea. Il Torino parte da non testa di serie, e dunque è possibile che incappi in qualche formazione maggiormente quotata.