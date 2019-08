LIVE Torino – Shakhtyor Soligorsk, Europa League: match in tempo reale, ore 21.00, le probabili formazioni

Dopo aver eliminato gli ungheresi del Debrecen senza particolari problemi nel secondo turno preliminare di Europa League, il Torino di Walter Mazzarri si appresta ad affrontare i bielorussi dello Shakhtyor Soligorsk. Mazzarri predica attenzione in vista di questo terzo turno preliminare nonostante le due grandi prestazioni fornite contro il Debrecen. Ecco le sue dichiarazioni in conferenza stampa sulla partita di questa sera, che SuperNews seguirà in tempo reale a partire dalle ore 21:

“L’unica cosa che mi preoccupa è come scenderemo in campo, con quale mentalità, e se avremo fatto definitivamente quel salto di qualità che ci impone di rispettare tutti gli avversari. In Europa è fondamentale mantenere la concentrazione per 95’ minuti, senza mollare mai. Rispetto molto il Soligorsk, squadra ignorata dai media. Sono una squadra tosta ed esperta. Dovremo fare molta attenzione. Noi siamo più avanti rispetto ai match con il Debrecen e sono convinto che la squadra farà ciò che sa fare”.

Mazzarri dunque non si fida dei bielorussi e schiererà in campo la migliore formazione. Probabile due d’attacco formato da Zaza e Belotti. I due attaccanti hanno dimostrato di essere in forma smagliante in questo pre-campionato è il tecnico toscano ha l’intenzione di schierarli fin dal primo minuto. Sotto le probabili formazioni:

TORINO (3-5-2): Sirigu, Izzo, Nkoulou, Bremer, De Silvestri, Meite, Rincon, Ansaldi; Berenguer, Belotti, Zaza.

SOLIGORSK (4-4-2): Klimovich, Matveychik, Rybak, Sachivko, Antic, Tatarkov, Ebong, Szoke, Balanovich, Bakaj, Kovalev.