LIVE Genoa-Brescia, diretta risultato in tempo reale: le probabili formazioni

PROBABILI FORMAZIONI

19:00- PROBABILE FORMAZIONE GENOA (4-3-3): Radu-Biraschi-Romero-Zapata-Barreca-Schone-Radovanovic-Lerager-Pandev-Pinamonti-Kouame. All, Thiago Motta

18:50- PROBABILE FORMAZIONE BRESCIA (4-3-1-2): Joronen-Sabelli-Cistana-Chancellor-Mateju-Bisoli-Tonali-Romulo-Spalek-Balotelli-Donnarumma. All. Corini

Genoa-Brescia è una gara da tanti spunti. Da una parte il nuovo corso Thiago Motta che dovrebbe riportare i rossoblu alla vittoria che ormai manca dalla seconda giornata contro la Fiorentina. Dall’altra le Rondinelle che cercano almeno un pari per stare lontano dalla zona rossa, quella di retrocessione. Contro le Rondinelle l’occasione per dare una scossa a una classifica che piange e che vede il Grifone penultimo e peggior difesa del campionato. La sfida mette di fronte due squadre attualmente nella zona di bassa classifica. Il Brescia è al quindicesimo posto, con sette punti e una partita in meno da recuperare contro il Sassuolo.

Thiago Motta all’esordio in panchina in Serie A si trova davanti Eugenio Corini, che affronta per la quinta volta il Genoa, per lui tre vittorie e una sconfitta nei quattro precedenti. Thiago non ha mai giocato contro il Brescia nemmeno da giocatore. In totale le due squadre si sono affrontate 31 volte tra campionati e coppe a Genova. Solo tre le vittorie bresciane, 11 i pareggi e 17 i successi genoani. L’ex giocatore del Psg ci prova a vincere il match con la coppia Pinamonti-Kouame, quella che Andreazzoli aveva provato nelle prime giornate. Mentre Corini risponde con Balotelli-Donnarumma e il registra Tonali pronto a fornire palloni importanti ad entrambi.