LIVE Italia-Grecia, Qualificazione Euro 2020, diretta risultato in tempo reale: le probabili formazioni

Primo grande match point quello dell’Italia per qualificarsi a Euro 2020 con tre giornate di anticipo. Contro la Grecia all’Olimpico si attende una grande festa per celebrare l’approdo alla massima manifestazione europea per nazioni. A nulla vale, dunque, la vittoria per 3-0 in Grecia dell’andata: conta solo la gara di questa sera in un Olimpico pieno di tifosi italiani.

Un solo dubbio per Mancini: Barella o Bernardeschi nel ruolo di mezz’ala. Questo è quanto dichiarato dal ct azzurro nella conferenza di vigilia. In porta, dunque, dovrebbe esserci Donnarumma con D’Ambrosio e Spinazzola ad agire sugli esterni, mentre a completare la difesa Bonucci e Acerbi nel mezzo. A centrocampo, Jorginho e Verratti dovrebbero completare la mediana; Chiesa e Insigne, invece, probabilmente, saranno a supporto di Immobile che dovrebbe essere preferito a Belotti.

Dall’altra parte manca un big Manolas, difensore del Napoli, e il ct olandese Van’t Schip farà giocare in difesa davanti a Vlahodimos il trio Bakkis-Siovas-Lambropoulos. Poi centrocampo Stafylois, Mantalos e Zega. Trequartista veloce Kourbelis a supporto del duo di attacco Donis e Kourouris. Van’t Schip apprezza molto il modo di giocare di Mancini che non vede l’ora di giocare contro di lui. Non farà certamente sconti e se potrà bloccare la Nazionale sicuro i suoi uomini con le direttive dell’olandese agiranno così.