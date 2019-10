LIVE Liechtenstein-Italia, Qualificazione Euro 2020, diretta risultato in tempo reale: le probabili formazioni

PROBABILI FORMAZIONI

16:00- LIECHTENSTEIN (5-3-2): Buchel-Rechsteiner-Kaufmann-Hofer-Goppel-Meier-Buchelo-Hasler-Sele-Frick-Salauvig. All. Kolhdsson

15:50- ITALIA (4-3-3): Sirigu-Di Lorenzo-Mancini-Romagnoli-Biraghi-Zaniolo-Cristante-Verratti-Bernardeschi-Belotti-Grifo. All. Mancini

Otto vittorie su otto. Questo l’obiettivo di Mancini che dopo aver ottenuto sia il primato del girone che la qualificazione con tre turni in anticipo. Un Liechtenstein che in casa vorrà fare sicuramente bella figura contro gli Azzurri che dominano il girone e sono sempre quelli da battere. Formazione non proprio difficile da superare quella del Liechtenstein. L’Italia quasi sicuramente porterà a casa un altro successo consecutivo. Mancini lancia il terzino destro del Napoli, Di Lorenzo. Rispetto alla formazione titolare schierata sabato contro la Grecia, oggi a Vaduz confermato solo Verratti.

Al centro del tridente d’attacco Belotti rileva Immobile, a sinistra ballottaggio tra Grifo ed El Shaarawy. Dall’altra parte c’è il figlio di Mario Frick, Yanik, che all’età di 3 anni giocava insieme a Zaniolo quando i loro padri erano entrambi alla Ternana nella stagione 2002/2003. In difesa il ct Kolhdsson schiera Rechsteiner e Kaufman con Goppel e Meier sulle fasce. a Centrocampo Buchel e Hasler faranno diga per non far passare gli Azzurri e a supporto del figlio di Frick ci saranno Sele e Salautig. Kohldsson schiera il 5-3-2 con due attaccanti a dar fastidio alla difesa italiana. Cinque difensori per provare a imbastire un muro sempre duro da superare o vedremo come le altre volte che si sgretolerà.