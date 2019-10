LIVE Manchester U. – Liverpool diretta e risultato in tempo reale: probabili formazioni

13.15 – PROBABILE FORMAZIONE MANCHESTER U. ( 4-2-3-1): Romero; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Young; McTominay, Matic; James, Mata, Rashford; Martial.

13.15 – PROBABILE FORMAZIONE LIVERPOOL ( 4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Manè.

MANCHESTER U. – LIVERPOOL, PRESENTAZIONE DEL MATCH

Scende in campo anche la Premier League con il big match della 9 giornata di campionato tra Manchester United e Liverpool. La squadra di Solskjear non se la passa bene: 12 punti conquistati dai Red Devils in 8 partite di campionato media punti decisamente bassa per la squadra di Manchester. Per provare a portare punti importanti, Solskjear scende in campo con il 4-2-3-1 con Rashford a guidare l’attacco supportato da James, Mata e Martial: centrocampo formato, invece, da Matic e McTominay. Rientro importante, invece, per Jurgen Klopp che può contare su Alisson al rientro dopo l’infortunio nella prima giornata: guiderà la difesa formata da Matip e Van Dijk centrali con Arnold e Robertson terzini. Il tridente offensivo sarà il collaudato trio Manè, Firmino e Salah con Henderson, Fabinho e Wijnaldum a centrocampo per supportare l’azione offensiva dei Reds.